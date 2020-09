Biela pastelka pre koronavírus posilňuje online a mobilnú kampaň

Bratislava 16. septembra (TASR) – Verejná zbierka Biela pastelka, ktorá dlhoročne pomáha ľudom so zrakovým postihnutím, sa tento rok uskutoční 18. septembra. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) sa rozhodla posilniť online a mobilnú kampaň. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá môže tohtoročnú zbierku ovplyvniť.







Ľudia majú možnosť prispieť prostredníctvom všetkých štyroch mobilných sietí na číslo 820. Rovnako možno prispieť aj online na číslo účtu SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo prostredníctvom darovacích brán na webe www.bielapastelka.sk, vysvetľuje PR manažérka ÚNSS Eliška Fričovská. Na školách a v niektorých predajniach budú k dispozícii pokladničky. Zbierka sa bude konať aj v uliciach. „Tam, kde to je čo i len trochu možné, budeme v uliciach a veríme, že naši darcovia nás podporia. Pravdaže, členovia zbierkových tímov sú poučení, aby dodržiavali všetky hygienické opatrenia,“ doplnila Fričovská.



Získané finančné prostriedky sú použité na aktivity spojené s obhajobou záujmov ľudí so zrakovým postihnutím, presadzovanie legislatívnych zmien a najmä sociálne poradenstvo a rehabilitáciu, ktoré sú bezplatne poskytované v krajských strediskách. „Podstatou tohto všetkého je, aby sme doviedli človeka k tomu, aby vedel sám fungovať, aby sa vedel orientovať v zákonoch, v komunikácii s úradom, aby vedel používať rôzne pomôcky, aby sám vedel fungovať v domácnosti, v zamestnaní, v škole,“ doplnila Lenka Patyiová, vedúca krajského strediska ÚNSS v Trnave.



Vďaka zbierke tiež v ÚNSS mohol vzniknúť fond individuálneho darcovstva. Slúži ako pomoc pre tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a nemajú dostatok financií na doplatok potrebný na získanie kompenzačnej pomôcky ako lupa či hovoriaca váha. Patyiová upozornila, že vždy je potrebné overiť, či pacient pomôcku naozaj potrebuje, bude ju používať a podobne.



Biela pastelka patrí medzi desať najväčších zbierok na Slovensku a už 19 rokov pomáha nevidiacim a slabozrakým. Dlhoročne s ňou spolupracovali viacerí umelci či športovci, súčasnou ambasádorkou je Adela Vinczeová.