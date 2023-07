Bieliková: Metódy a prístupy k práci v IT sa počas rokov nezmenili

Bratislava 15. júla (TASR) - Metódy a prístupy k práci v IT oblasti sa počas rokov až tak veľmi nezmenili. "Môžem povedať, že stále čerpám z pochopenia základných princípov fungovania informačných technológií, ako som sa naučila na univerzite," pre TASR to priblížila expertka na výskum a vývoj informačných technológií Mária Bieliková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT).



Podotkla, že pred 30 rokmi nemali toľko výpočtových zdrojov ako teraz a museli preto šetriť a viac rozmýšľať. "Ak som mala len pár hodín do týždňa prístup k počítaču, musela som si dobre rozmyslieť, čo a ako budem tých pár hodín robiť," uviedla Bieliková.



Svet sa podľa nej zmenil a každý z nás má k dispozícii hneď niekoľko rôznych počítačov. "IT a aj umelá inteligencia sa významne demokratizovali, teda viac ľudí sa cíti byť odborníkom na IT," ozrejmila s tým, že základy IT sa už učia na skoro všetkých odboroch.



Upozornila, že do istej miery sa situácia na Slovensku opakuje aj v umelej inteligencii. "Lebo trénovanie strojových modelov je drahé a zdroje sú obmedzené," spresnila.



Zároveň je dôležité podporovať vedu a výskum v IT. Napriek tomu, že sa dajú vedecké poznatky priniesť zo zahraničia, tak to podľa nej nestačí. "Poznatkov je príliš veľa a mnohokrát ani nejde o poznatky ako také, ale o rozvoj talentu, ktorý kvitne vtedy, ak má možnosť byť pri zrode zaujímavých vecí," doplnila expertka.



Umelá inteligencia v praxi podľa nej v určitom zmysle predbehla vedu. "Posledné roky významné strojové modely produkuje celosvetovo priemysel vo väčšej miere ako akadémia. Zároveň len čiastočne rozumieme tomu, prečo fungujú niektoré ich aspekty tak, ako fungujú," ozrejmila s tým, že je to veľká príležitosť, ktorá si však vyžaduje zdroje.