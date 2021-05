Bieloruským občanom poskytlo Slovensko 119.185 eur

Bratislava 19. mája (TASR) - Bieloruskej občianskej spoločnosti poskytlo Slovensko prostredníctvom rozvojovej spolupráce 119.185 eur. Ministerstvo školstva spolu s vysokými školami udelilo tiež 20 štipendií bieloruským študentom. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktorý zobrala v stredu vláda na vedomie.



Peniaze putovali na podporu projektov v rámci budovania nezávislej žurnalistiky, na podporu obetí represálií vo forme príspevku na právnu pomoc, zdravotnú a psychologickú starostlivosť.



Rezort diplomacie približuje, že 11 bieloruských študentov študuje slovenský jazyk online formou v študijnom programe Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Z nich už dvaja študujú priamo na SR. "Ostatným študentom sú postupne udeľované povolenia na pobyt na účel štúdia a postupne budú môcť pricestovať na Slovensko," uvádza sa v materiáli. Piati študenti získali podľa MZVEZ štipendium v čase, keď už študovali na slovenských vysokých školách a riadne pokračujú v štúdiu.



Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) poukázal na dezinformáciu, ktorá sa šíri na Slovensku. Má ísť o to, že SR posiela 750.000 eur na podporu bieloruskej opozície. "Nie je to pravda. Tieto zdroje nejdú na podporu bieloruskej opozície, ale idú striktne s uznesením na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti," povedal Korčok po skončení vlády. Dodal, že v materiáli je uvedená presná suma, ktorá bola nateraz použitá pre bieloruských občanov. Sú v ňom aj presne uvedené celkové sumy na podporu štyroch projektov. Ide o Free Press for Eastern Europe so sídlom v Českej republike, European Endowment for Democracy so sídlom v Belgicku, Prospec Foundation v Poľsku a projekt na podporu slobodných médií poznamenal.



Slovensko vytvorilo minulý rok fond na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti v nadväznosti na neslobodné, nedemokratické a zmanipulované prezidentské voľby. Rezort slovenskej diplomacie navrhol vyčleniť na podporu bieloruských občanov, ktorí sa stali obeťami represálií, finančnú čiastku 250.000 eur.