Bielu vranu získal aj P. Sabaka, za dlhodobý prínos ocenili M. Bútoru

Bratislava 17. novembra (TASR) - Ocenenie Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra získali v 16. ročníku štyria laureáti - Tomáš Bálint, Lukáš Hrošovský, Peter Sabaka a Martin Bútora. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v piatok.



"Ocenenie sa tento rok výraznejšie postavilo za ľudí, ktorí sa stali terčom sústredenej nenávisti, upriamuje pozornosť na ich hodnotné misie a zdôrazňuje, aké je dôležité zvýšiť spoločenskú podporu pre ľudí, ktorí nastavujú svoju tvár za hodnoty demokracie v časoch jej oslabovania a polarizácie," priblížili organizátori.



Prví dvaja laureáti sú ocenení spoločne. Tomáš Bálint bol pracovníkom Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Ako kultúrny manažér priniesol do zanedbaného regiónu viaceré úspešné podujatia a kultúru, venoval sa aj občianskemu aktivizmu. Po verejnej kritike primátora mesta v médiách prišiel o zamestnanie aj dotáciu na hudobný festival Fraj.



Lukáš Hrošovský pracuje s mládežou a vedie občianske združenie SYTEV. Keď vystúpil voči extrémizmu na Kysuciach, začali sa voči nemu stupňovať prejavy nenávisti a vyhrážky. Na aute priateľky našiel prepichnuté gumy, v zvončeku zápalky, prišiel o mládežnícku klubovňu, až napokon odišiel za prácou s mládežou do Trnavy.



Druhým oceneným sa stal lekár, infektológ Peter Sabaka, ktorý počas pandémie ochorenia COVID-19 zachraňoval ľudské životy v prvej línii a bol jedným z najviditeľnejších hlasov poskytujúcich verejnosti odborné informácie. Čelil preto rozsiahlej nenávisti, ktorá vstupovala až do osobného priestoru. Súdnymi procesmi sa rozhodol ukázať, že sloboda slova nemôže existovať bez zodpovednosti a rešpektu k iným, a tým posilniť práva aj iných obetí rozsiahlej nenávisti, ako i celé demokratické prostredie.



Tretie tohtoročné ocenenie udelila Rada Bielej vrany sociológovi, spisovateľovi, diplomatovi Martinovi Bútorovi za dlhodobý prínos. Ako vyzdvihli, bol kritickým hlasom už počas komunistického režimu. Počas revolúcie v Novembri '89 sa stal autorom mnohých jazykových symbolov a posolstiev občianskeho hnutia. Počas celého následného života ostal aktívnym občanom, dôležitým spoločenským hlasom a významne sa pričinil o ukotvenie SR v západných medzinárodných štruktúrach.



Laureátov 16. ročníka vybrala Rada Bielej vrany, ktorá hodnotila nominácie predložené organizátorom ocenenia a širokou komunitou.