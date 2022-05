Biely dom: Jill Bidenová navštívi Slovensko

Washington 2. mája (TASR) – Manželka amerického prezidenta Jill Bidenová navštívi Slovensko, kde sa počas Dňa matiek stretne s ukrajinskými matkami a deťmi, ktoré utiekli z vlasti po začiatku ruskej invázie. Oznámil to v nedeľu večer washingtonského času Biely dom, informuje TASR na základe servisu agentúry AP.



Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 8. mája, keď prvá dáma USA navštívi Košice a Vyšné Nemecké. Podľa zverejneného programu sa stretne s utečencami, humanitárnymi pracovníkmi a miestnymi obyvateľmi podporujúcimi rodiny, ktoré našli útočisko na Slovensku.



Bidenová sa následne 9. mája plánuje stretnúť s členmi slovenskej vlády pred tým, ako sa vráti do Spojených štátov.



Prvá dáma sa ešte predtým počas svojej päťdňovej cesty, ktorá sa začína vo štvrtok, zastaví v Rumunsku. V piatok tam absolvuje schôdzku s americkými vojakmi na základni Mihail Kogalniceau. V sobotu bude v Bukurešti hovoriť s vládnymi predstaviteľmi, diplomatmi USA i humanitárnymi pracovníkmi a učiteľmi, ktorí pomáhajú vzdelávať ukrajinské deti.



Po presune na Slovensko sa potom stretne so zamestnancami veľvyslanectva USA v Bratislave.



Pôjde o druhú zahraničnú cestu Jill Bidenovej bez svojho manžela – po návšteve olympiády v Tokiu – a ďalší prejav solidárnosti americkej prvej dámy s Ukrajinou, píše AP. Prezident Joe Biden sa stretol s ukrajinskými utečencami v marci počas návštevy Poľska.