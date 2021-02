Bilčík a Šimečka: Sociálne siete musia prebrať viac zodpovednosti

Brusel 11. februára (TASR) - Slovenskí europoslanci Vladimír Bilčík (Spolu) a Michal Šimečka (PS) podporili názor, že regulácia sociálnych sietí je nevyhnutná a ich prevádzkovatelia by mali na seba prevziať väčšiu mieru spoločenskej zodpovednosti.



Uviedli to v súvislosti so stredajšou výzvou Európskeho parlamentu (EP) na zabezpečenie demokratického dohľadu nad technologickými gigantmi prevádzkujúcimi sociálne siete a zaistenie slobody prejavu v rámci týchto platforiem.



Bilčík upozornil, že sociálne siete sa stali jedným z najvplyvnejších a najsilnejších spoločenských aktérov na svete. Sú to podľa neho aktéri, vďaka ktorým sa vedia zmobilizovať rôzne politické hnutia a ktoré, ako to ukázal napríklad útok na budovu Kongresu vo Washingtone, môžu viesť k nepokojom a strate ľudských životov.



Podľa jeho názoru je nemysliteľné, aby súkromné spoločnosti stojace za online platformami rozhodovali svojvoľne o tom, či môžu vypnúť komunikačný kanál demokraticky zvoleného prezidenta.



"Tá moc sociálnych sietí je obrovská a my netušíme, akým spôsobom sa rozhodujú, na základe akých pohnútok zasahujú a preto sú potrebné pravidlá. Viac zodpovednosti preniesť na sociálne siete, v tom ako šíria obsah, čo robia na potieranie nelegálneho obsahu," uviedol Bilčík.



Manipulatívny a škodlivý obsah môže byť podľa neho nebezpečný a ohrozovať životy, aj preto treba nájsť spôsob ako proti tomu bojovať a zamedziť tomu, aby dezinformácie na základe akýchsi algoritmov šírenia správ mali prednosť pred serióznou žurnalistikou a overenými faktami. To vedie k spochybňovaniu vedy a poznatkov a základných princípov demokracie.



Bilčík zdôraznil, že netreba zavádzať cenzúru, lebo treba na internete zachovať možnosť šíriť rôzne názory a slobodu slova, ale sociálne siete by mali vedieť zasiahnuť ak sa masovým spôsobom šíria škodlivé dezinformácie.



"Ale my im potrebujeme dať návod a pravidlá ako to robiť," odkázal Bilčík a priznal, že existuje veľká a nezdravá nerovnováha medzi volenými politikmi a mocou sociálnych sietí. Podľa jeho slov takéto pravidlá musia byť pre celú EÚ, lebo Slovensko ej malá krajina a sami nemáme šancu uspieť v dialógu s veľkými digitálnymi platformami.



Poslanec Michal Šimečka reguláciu sociálnych sietí zdôvodňuje "infodémiou", čiže pandémiou dezinformácií, ktoré majú silu zabíjať, ako ukázali nielen udalosti vo Washingtone, ale aj spochybňovanie pandémie koronavírusu.



Upozornil, že s internetom je to ako s každou novou technológiou, ktorá sa rozšíri, získa moc a ešte nemá pravidlá fungovania. Ak pri cestnej premávke bolo potrebné zaviesť bezpečnostné prvky a pravidlá, takisto treba konať ak pri "internetovej premávke".



Šimečka pripomenul, že ak digitálne platformy zarábajú obrovské peniaze na svojom ukotvení v spoločnosti, mali by na svoje plecia prebrať aj časť spoločenskej zodpovednosti.



"Treba, aby demokraticky zvolení politici spoločne napísali pravidlá, ako majú fungovať algoritmy pre siete typu Facebook, Instagram a iné, ako pristupovať k šíreným obsahom a ich riadeniu," uviedol Šimečka.



Pripomenul, že EÚ v tejto oblasti presadzuje zásadu, že čo je nezákonné v reálnom svete, má byť nezákonné aj online - vrátane šírenia dezinformácií, poplašných správ a nenávisti a podnecovania k násiliu. Podľa Šimečku by to mala byť práve EÚ, ktorá nové pravidlá nastaví na základe jasných zákonov. Vrátane klauzuly o prísnych sankciách, ak digitálne platformy nebudú dodržiavať zavedené pravidlá.





