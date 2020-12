V. Bilčík bude v EP koordinátorom výboru dozerajúceho na dezinformácie

Brusel 8. decembra (TASR) - Slovenského europoslanca Vladimíra Bilčíka (Spolu-OD) zvolili v utorok v Európskom parlamente (EP) za koordinátora Osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (INGE).



Bilčík pripomenul, že z tejto pozície bude "hlavným hlasom" témy dezinformácií v Európskom parlamente a rovnako "tvárou a hlasom" Európskej ľudovej strany (EPP) - najväčšej politickej skupiny v europarlamente - pre oblasť dezinformácií.



Jeho úlohou bude koordinovať prácu ďalších poslancov v tomto výbore v súlade s prioritami frakcie EPP.



"Do Európskeho parlamentu som kandidoval s ambíciou sedieť v prvej lavici politického diania. Za to, že sa mi ju darí napĺňať, vďačím dôvere kolegov z Európskej ľudovej strany. Som rád, že budem môcť výrazne formovať európsku a teda aj slovenskú politiku v oblasti boja s dezinformáciami," povedal Bilčík v tejto súvislosti.



Osobitný výbor EP má 66 členov, Bilčíka do funkcie zvolilo deväť riadnych členov a deväť náhradníkov za Európsku ľudovú stranu po tom, ako z tejto pozície odišiel holandský europoslanec Jeroen Lenaers.



Výbor INGE sa zameriava na identifikáciu oblastí, ktoré potrebujú európsku legislatívnu úpravu - vrátane budúceho fungovania sociálnych sietí a digitálnych platforiem. Analyzuje takisto porušovanie a obchádzanie volebných pravidiel a pracuje na spoločnom postupe proti hybridným hrozbám a škodlivým dezinformačným kampaniam tretích krajín, ktorých cieľom je podkopávať dôveryhodnosť Európskej únie.







Spravodajca TASR Jaromír Novak