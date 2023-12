Bilčík bude v mene europarlamentu dozerať na priebeh volieb v Srbsku

Brusel/Štrasburg 15. decembra (TASR) - Slovenský europoslanec a stály spravodajca Európskeho parlamentu (EP) pre Srbsko Vladimír Bilčík (EPP) vycestoval v piatok do Belehradu, kde bude v rámci medzinárodnej volebnej pozorovacej misie dohliadať na to, aby nedeľňajšie parlamentné a samosprávne voľby prebehli slobodne a férovo. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Poslanec pre TASR uviedol, že demokratický priebeh týchto volieb a následný vznik stabilnej vlády sú nevyhnutnými podmienkami pre to, aby krajina mohla pokračovať na ceste prístupových rokovaní s EÚ.



Spresnil, že predčasné parlamentné voľby sú pre Srbsko mimoriadne dôležité z hľadiska jeho európskej budúcnosti, lebo po dvoch masových streľbách v krajine v máji, následných rozsiahlych protestoch a nedávnych útokoch v kosovskej lokalite Banjska musí Belehrad vyslať signál, že dokáže uskutočniť demokratické voľby, z ktorých vzíde pluralitný parlament a stabilná vláda.



Bilčík vníma pozitívne, že súperiace sily v parlamentných voľbách sú vyrovnanejšie než v minulosti.



"Oceňujem, že tunajšia opozícia sa po rokoch delenia a aj vďaka europarlamentnému medzistraníckemu dialógu v Srbsku dokázala dohodnúť na spoločnej kandidátke," vysvetlil.



Opozičné sily pod názvom Srbsko proti násiliu sú volebným vyzývateľom vládnej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandara Vučiča. Podľa Bilčíka bude dôležitý aj volebný výsledok krajnej pravice vrátane Srbskej radikálnej strany, ktorá otvorene nadbieha režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.



V máji 2023 europarlament schválil Bilčíkovu správu o Srbsku, v ktorej zhrnul, čo vláda v Belehrade musí splniť, ak sa chce priblížiť k členstvu v EÚ.



"Srbsko musí zladiť svoje zahraničnopolitické pozície s EÚ vrátane zavedenia sankcií voči Rusku. Okrem toho musí pokračovať v domácich reformách v oblasti právneho štátu a demokracie, ako aj v dialógu medzi Belehradom a Prištinou o normalizácii vzájomných vzťahov," odkázal Bilčík.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)