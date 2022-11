Bilčík: Čierna Hora musí urgentne riešiť ústavnú a politickú krízu

Brusel 9. novembra (TASR) - Čierna Hora by v záujme svojej európskej budúcnosti mala urýchlene hľadať riešenie bezprecedentnej ústavnej a politickej krízy, ktorej aktuálne čelí. V stredu to pre TASR uviedol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU), ktorý koncom minulého týždňa v Čiernej Hore viedol misiu Európskeho parlamentu (EP).



Poslanec je predsedom delegácie EP pre vzťahy s Čiernou Horou a v Podgorici v piatok (4.11) vystúpil v parlamente a jeho delegácia sa tiež stretla s prezidentom Milom Dukanovičom, premiérom Dritanom Abazovičom a predsedníčkou parlamentu Danijelou Durovičovou.



Bilčík tvrdí, že jeho návšteva mala vysoký politický význam v čase, keď čiernohorská vláda stratila dôveru a termín parlamentných volieb nie je jasný, pretože ústavný súd je pre nedostatok sudcov znefunkčnený. Jeho úloha je okrem parlamentných volieb dôležitá aj pre uznanie výsledkov lokálnych volieb v Podgorici a ďalších mestách. Dodal, že krajina je v patovej situácii, keď inštitúcie nedokážu prijímať rozhodnutia potrebné pre fungovanie krajiny. Okrem politickej sa prehlbuje aj ekonomická a finančná kríza.



"Môj odkaz, a je to aj odkaz inštitúcií EÚ, je, že Čierna Hora potrebuje sfunkčniť ústavný súd, zvoliť chýbajúcich sudcov, čo je vec parlamentu a na to je potrebná väčšina, ktorú možno zaistiť iba dialógom všetkých politických síl - vládnucej väčšiny aj opozície," opísal situáciu.



Podľa jeho slov je dôležité, aby vládna väčšina so 41 hlasmi zo 71, neprijímala kroky, ktoré idú proti ústave. Takým je aj čerstvý zákon na oklieštenie právomocí prezidenta.



"EÚ potrebuje byť pripravená pomáhať partnerom v Čiernej Hore, aby nezišli z európskej cesty. My sme pripravení im v tom pomáhať. Aby sa v krajine obnovil dialóg a bola schopná prijímať rozhodnutia. Je to dôležité aj pre EÚ a proces rozširovania. Čierna Hora bola po dlhé roky balkánskym premiantom v prístupovom procese. Otvorila všetky prístupové kapitoly, niektoré z nich aj zavrela a musí zrýchliť tento proces, nie ho spomaliť," vysvetlil Bilčík.



Dodal, že ak sa to Podgorici nepodarí, súčasná kríza sa môže preniesť do ulíc. To EÚ nepotrebuje v období ruskej agresii na Ukrajine a zvyšujúcich sa ruských hybridných útokoch aj na západnom Balkáne.



"V tej krehkej vládnej väčšine má silnú rolú otvorene proruská strana Demokratický front, ktorá je proti členstvu Čiernej Hory v NATO a neviem si predstaviť, že by EÚ podporovala vládu, kde by dominovala táto strana," odkázal.



Bilčík tvrdí, že EÚ musí byť ostražitá voči situácii na západnom Balkáne, lebo je tam hrozba vzniku nového konfliktu, ktorý by ohrozil nielen európsku budúcnosť Čiernej Hory, ale tiež zosilnil nový spor medzi EÚ a Ruskom v tomto regióne.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)