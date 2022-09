Bilčík je v Poľsku v delegácii vyšetrujúcej špionážny softvér Pegasus

Brusel 19. septembra (TASR) - Slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (Spolu) v pondelok potvrdil, že s delegáciou ďalších deviatich členov z Výboru Európskeho parlamentu pre vyšetrovanie špionážneho softvéru Pegasus (PEGA) odcestoval na osobitnú misiu do Poľska. Informuje spravodajca TASR.



Bilčík, ktorý bol v mene frakcie európskych ľudovcov (EPP) v máji tohto roku vymenovaný za tieňového spravodajcu EP pre správu, ktorá bude výsledkom práce tohto osobitného výboru, spresnil, že delegácia pobudne vo Varšave od 19. do 21. septembra.



Podľa jeho slov sa predstavitelia poľskej vlády s členmi misie odmietajú stretnúť a nevysvetlia tak podozrenia o zneužívaní špionážneho softvéru na odpočúvanie a sledovanie novinárov, opozičných politikov, sudcov, prokurátorov či ľudskoprávnych aktivistov.



"Počas návštevy si delegácia vypočuje obete odpočúvania, miestnych politikov a odborníkov," uviedol Bilčík pre TASR. Dodal, že europoslanci sa stretnú s členmi mimoriadneho výboru poľského Senátu pre Pegasus a so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu a úradu ombudsmana. Budú hovoriť aj so sudcami, aby sa dozvedeli o súdnom dohľade nad sledovaním, a vypočujú si aj konkrétne svedectvá obetí špionážneho softvéru.



Europoslanci sa chceli stretnúť aj so zástupcami poľských ministerstiev, ale poľská vláda tieto žiadosti zamietla. "Odmietnuť takýmto spôsobom spoluprácu a ani nevyužiť možnosť vysvetliť vážne podozrenia zo strany poľskej vlády považujem za neprijateľné narušenie vzťahov medzi európskymi inštitúciami. Je to politický signál, že poľská vláda nechce spolupracovať s európskymi partnermi pri vyšetrovaní závažných podozrení," opísal situáciu Bilčík.



Európsky parlament sa po rastúcich podozreniach naprieč EÚ o zneužívaní softvéru Pegasus proti novinárom, politikom, úradníkom činným v trestnom konaní, diplomatom, právnikom, podnikateľom, zástupcom občianskej spoločnosti a iným občanom v marci tohto roku rozhodol zriadiť nový vyšetrovací výbor, ktorý má prešetriť používanie Pegasu a iných sledovacích softvérov. Výbor bude zisťovať, či použitie tohto softvéru nenarušilo legislatívu EÚ a základné práva jednotlivcov. Záverečná správa sa očakáva na jar budúceho roka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)