Bilčík na Balkáne pred eurovoľbami zhodnotí rozširovanie EÚ

Brusel 3. júna (TASR) - Slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP) je od pondelka do štvrtku (3-6.6.) na pracovnej návšteve Čiernej Hory a Srbska. Cieľom je zhodnotiť proces rozširovania EÚ za posledných päť rokov a dôsledky eurovolieb na ďalšie pokračovanie tohto procesu, uviedol poslanec pre TASR.



Bilčík, ktorý už nekandiduje za poslanca europarlamentu, krajiny západného Balkánu, uchádzajúce sa o vstup do EÚ, navštívil z pozície stáleho spravodajcu EP pre Srbsko a predsedu Delegácie EP pre vzťahy s Čiernou Horou.



"Rozširovanie EÚ je pre opäť strategickou prioritou. Päť rokov môjho europoslaneckého mandátu som sa osobitne a intenzívne venoval regiónu západného Balkánu. Som presvedčený, že v kontexte pokračujúcej ruskej agresie v našom susedstve musíme zabojovať o európsku prítomnosť a úspešnú budúcnosť na západnom Balkáne," opísal Bilčík.



Upozornil, že tohtotýždňové európske voľby sú pre budúcnosť regiónu západného Balkánu veľmi dôležité, lebo zmenia zloženie Európskeho parlamentu aj Európskej komisie.



"Cieľom mojej cesty je zhodnotiť pokrok za posledných päť rokov, a zároveň diskutovať s politickým vedením Čiernej Hory a Srbska o dôsledkoch, ktoré eurovoľby môžu znamenať pre západný Balkán a pre ďalší proces rozširovania," vysvetlil Bilčík.



Zdôraznil, že najďalej v prístupových rokovaniach je Čierna Hora, štáty EÚ však musia pracovať na tom, aby sa k členstvu v Únii približovali všetky krajiny západného Balkánu, a hlavne aby k rozšíreniu počas najbližších piatich rokov aj skutočne došlo.



Bilčík vycestoval na západný Balkán na pozvanie Nadácie Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung). V Podgorici sa stretne s čiernohorským prezidentom Jakom Milatovičom a predsedom vlády Milojkom Spajičom. V Belehrade má na programe rokovanie s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom a predsedníčkou parlamentu Anou Brnabičovou. Počas pracovnej cesty bude v oboch krajinách diskutovať aj so zástupcami médií a mimovládnych organizácií.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)