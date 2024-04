Bilčík: Nástroj EÚ na podporu partnerov na Balkáne má urýchliť reformy

Štrasburg 25. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu odobril nástroj na podporu partnerov EÚ na západnom Balkáne. Europoslanec a stály spravodajca EP pre Srbsko Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP) v rozhovore pre TASR uviedol, že je to skvelá správa pre partnerov v tomto regióne.



Aktualizácia súčasného rozpočtu vo výške 5,8 miliardy eur bola potrebná, aby sa sprístupnuku financie na rok 2024 z odloženej, ale teraz prijatej strednodobej revízie dlhodobého rozpočtu EÚ. Nový nástroj pre západný Balkán dostane prvú tranžu vo výške 500 miliónov eur, ktoré môže použiť už tento rok. Do roku 2027 by mali krajiny regiónu v rámci tohto nástroja dostať dve miliardy eur vo forme grantov a štyri miliardy vo forme pôžičiek.



Bilčík spresnil, že tento balík peňazí je podnetom pre krajiny západného Balkánu, aby robili reformy, a prirovnal ho k plánu obnovy pre EÚ.



"Sú to peniaze naviazané na konkrétne reformy, ktoré by mali pomôcť tým krajinám pri vstupe do EÚ. Sú s tým spojené podmienky späté s prístupovým procesom, s približovaním sa k pravidlám a princípom EÚ," vysvetlil.



Dodal, že tie krajiny, ktoré budú mať dobre pripravené projekty a národné plány rastu, dostanú peniaze rýchlejšie, aby vykonávali svoje reformy. S tým je spojená dosť prísna podmienenosť, ale EÚ má aj určité obavy. Podmienky napríklad nehovoria o zosúladení kandidátskych krajín so zahraničnou politikou EÚ.



Podľa Bilčíka je to však strategický cieľ a Únia to bude vyžadovať aj voči partnerom v Srbsku, ktoré si musí uvedomiť, že súčasťou podmienok, ktoré musia splniť, je aj pokrok v dialógu s Kosovom. Pre Prištinu to zasa znamená zriadenie komunity srbských samospráv, čo kosovský premiér Albin Kurti podľa poslanca dlhodobo odmieta.



"Toto sú naše spoločné peniaze, skladajú sa na ne všetky členské krajiny a budeme investovať do európskej budúcnosti krajín západného Balkánu, oni však na tejto budúcnosti tiež musia pracovať," opísal situáciu.



Bilčík zdôraznil, že nástroj na podporu partnerov na západnom Balkáne je po schválení v europarlamente pripravený na vyplácanie peňazí. Záležať bude aj na tom, ako rýchlo a aké kvalitné plány predložia západobalkánske krajiny.



