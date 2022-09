Bilčík podporí svojou účasťou podujatie EuroPride v Belehrade

Brusel/Štrasburg 16. septembra (TASR) - Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu) potvrdil, že v piatok odlieta do Belehradu, aby svojou účasťou podporil bezpečné konanie celoeurópskeho podujatia EuroPride, ktoré sa koná na podporu ľudí z komunity LGBT.



Koncom augusta srbský prezident Aleksandar Vučič vyhlásil, že časť EuroPride, ktorá sa v podobe pochodu koná vo vonkajších priestoroch, by sa mala preložiť alebo zrušiť v súvislosti s problémami s bezpečnostnou situáciou v regióne. Usporiadatelia sa však rozhodli v prípravách pokračovať aj napriek tomu, že odporcovia práv ľudí LGBT ohlásili protidemonštrácie.



Bilčík, ktorý je stálym spravodajcom Európskeho parlamentu pre Srbsko, sa ešte v auguste v rozhovore pre srbské médiá vyjadril proti zmenám v plánoch pre EuroPride a vyzval zodpovedné úrady v Belehrade, aby sa postarali o bezpečnosť účastníkov tejto akcie.



"Srbská vláda sa sama uchádzala o organizáciu podujatia EuroPride, preto by mala dodržať slovo z roku 2019 a zaručiť bezpečnosť všetkých účastníkov. Som rád, že usporiadatelia sa rozhodli v prípravách pokračovať; podľa srbskej ústavy majú všetci ľudia v krajine rovnaké právo zhromažďovať sa," povedal Bilčík.



Poslanec vyjadril presvedčenie, že Belehrad je otvoreným a tolerantným mestom, a upozornil, že rovnosť jednotlivcov bez ohľadu na ich pohlavnú orientáciu je jednou zo základných európskych slobôd a hodnôt.



Bilčík však očakáva, že odporcovia ľudských práv, pravicoví extrémisti a "predĺžené chápadlá Moskvy" sa pokúsia zneistiť či narušiť priebeh belehradského EuroPride. Zároveň za dôležité považuje zvýšené úsilie srbskej vlády z posledných dní o bezpečný priebeh tohto podujatia.



"Veľmi mi záleží na každom kroku, ktorý v časoch ruskej agresie priblíži Srbsko k Európskej únii. Preto budem najbližšiu sobotu v Belehrade a EuroPride podporím svojou osobnou účasťou na otváracom ceremoniáli pred verejným pochodom mestom," vysvetlil poslanec.



Podporu podujatiu EuroPride vyjadrila v stredu počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu aj jeho predsedníčka Roberta Metsolová. Pripomenula, že napísala srbským orgánom v súvislosti s ich rozhodnutím zakázať pochod EuroPride naplánovaný na 17. septembra v Belehrade. A zdôraznila postoj europarlamentu, že v Európskej únii, o ktorej členstvo sa Srbsko uchádza, "všetci európski občania môžu žiť tak, ako chcú, milovať koho chcú a byť tým, kým chcú byť".



EuroPride je celoeurópska udalosť, ktorá oslavuje rôznorodosť ľudí z komunity LGBT. Toto podujatie sa každý rok koná v inom európskom meste, pričom srbská vláda sa v roku 2019 úspešne uchádzala o usporiadanie EuroPride v Belehrade.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)