Bilčík pomáha zabrániť zásahu cudzích krajín do práce europoslancov

Brusel 27. februára (TASR) - Slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (Modrá koalícia) bol v pondelok vymenovaný za spoluspravodajcu záverečnej správy Osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (ING 2), ktorú má europarlament prijať v júli 2023. Informuje o tom spravodajca TASR.



Mandát osobitného výboru ING2 bol 14. februára tohto roka predĺžený kvôli škandálu s podplácaním europoslancov z frakcie socialistov a demokratov (S&D) zo strany Kataru a Maroka. Jeho novou úlohou bude navrhnúť a prijať opatrenia, ktoré zabránia zasahovaniu cudzích krajín do práce europoslancov. Pozmenený názov výboru je teraz Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií a pre posilnenie integrity, transparentnosti a zodpovednosti v Európskom parlamente. Jeho mandát bude trvať do 12. augusta 2023.



Mandát pôvodného výboru ING 2 sa sústredil na prijímanie odporúčaní, ktoré by zabránili zasahovaniu cudzích mocností do demokratických procesov v EÚ. Tento mandát skončil, avšak 14. februára ho EP predĺžil kvôli škandálu Katargate, keď došlo k podplácaniu konkrétnych europoslancov zo skupiny S&D za ovplyvňovanie vízovej politiky EÚ voči Kataru.



Podľa Bilčíka sa z ING2 stáva výbor, ktorý bude priamo odporúčať zmeny v spôsobe, akým europoslanci vykonávajú svoj mandát, s cieľom účinnejšie predchádzať korupcii a zahraničnému zasahovaniu do práce euroinštitúcií.



"Pod týmito opatreniami si môžeme predstaviť napríklad prísnejšie majetkové priznania, obmedzenia pri prijímaní zamestnancov a asistentov, dôsledné informovanie o stretávaní sa so zástupcami iných mocností alebo zákaz prijímať rôzne nefinančné dary, ako je preplatená účasť na konferenciách v luxusných hoteloch," vysvetlil Bilčík, ktorý bude v mene Európskej ľudovej strany (EPP) spoluspravodajcom správy ING 2 spolu s francúzskou europoslankyňou Nathalie Loiseauvou z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE).



Bilčík uviedol, že si váži príležitosť nastavenia nových, transparentnejších pravidiel pre europoslancov.



"Korupcia a zahraničné zasahovanie je aj slovenskou realitou - nedávno odhalený ruský agent, koordinované dezinformačné kampane, slovenský europoslanec pozorujúci voľby v Ruskej federácii za netransparentných podmienok, či financovanie slovenských politických strán z iných krajín - to všetko sa u nás deje," upozornil Bilčík.



V súvislosti s kauzou Katargate sú vo vyšetrovacej väzbe europoslanci Eva Kailisová a Marc Tarabella, bývalý taliansky europoslanec Pier Antonio Panzeri a dve ďalšie osoby. Obvinení boli z korupcie, prania špinavých peňazí a nezákonnej spolupráce s Marokom a Katarom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)