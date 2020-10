Bilčík: Rokovania o rozširovaní EÚ o západný Balkán už nesmú stagnovať

Brusel 6. októbra (TASR) - Utorňajšia výročná správa Európskej komisie (EK) o integračných snahách šestice krajín západného Balkánu a Turecka je hlavne výzvou na ďalšie reformy a politické proeurópske záväzky západobalkánskych krajín. V rozhovore pre TASR to uviedol slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (Spolu-OD), ktorý je predsedom Delegácie EP pre vzťahy s Čiernou Horou a stálym spravodajcom EP pre Srbsko.



Za istý pokrok možno podľa neho považovať dialóg medzi Belehradom a Prištinou či dobré ekonomické výsledky v prípade Srbska, avšak eurokomisia správne poukázala na to, že proces rokovaní o rozširovaní stagnuje. Pripustil, že jednou z príčin je aj volebný rok na Balkáne, v rámci ktorého prebehli dôležité voľby v Srbsku, v Severnom Macedónsku a v Čiernej Hore. "Je dôležité, aby nové vlády využili príležitosť a vyštartovali jasným smerom k reformám a ku skutočnému naplneniu európskej perspektívy. Tá sa nezrealizuje tu v Bruseli," uviedol poslanec.



Podľa jeho slov EÚ potrebuje, aby sa politické elity krajín tohto regiónu jasne prihlásili k integračnému projektu. To znamená dôsledné a ťažké reformy v oblasti právneho štátu, vlády zákona, fungovania základných inštitúcií a parlamentov, demokratických mechanizmov a lepšej volebnej legislatívy.



"Chceme tento región vtiahnuť aj fyzicky do spoločného európskeho priestoru. Treba sa pohnúť z miesta a zaistiť európsku perspektívu týmto krajinám," opísal situáciu Bilčík.



S integračným procesom podľa neho úzko súvisí aj ekonomický a investičný plán EÚ pre západný Balkán, ktorého cieľom je vybudovať lepšie prepojenia v oblasti dopravy a energetiky medzi jednotlivými krajinami, aj medzi týmto regiónom a EÚ.



Podľa Bilčíka je "extrémne dôležité", aby mal tento región európsku budúcnosť, a nie budúcnosť ruskú alebo čínsku. Aby mal budúcnosť nekonfliktnú, európsku, demokratickú a prosperujúcu.



"Lebo alternatíva nejakých rozbrojov a konfliktov na západnom Balkáne a poskytnutie väčšieho priestoru hráčom ako Rusko alebo Čína je zlou alternatívou pre európsku bezpečnosť," domnieva sa poslanec.





Spravodajca TASR Jaromír Novak