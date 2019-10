Bilčík stal novým stálym spravodajcom pre Srbsko

Brusel/Štrasburg 21. októbra (TASR) - Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU-OD) bol v pondelok večer v Štrasburgu - na úvod októbrového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) - zvolený do funkcie nového stáleho spravodajcu EP pre Srbsko.



Bilčík je členom politickej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP). Pozíciu spravodajcu pre Srbsko bude zastávať počas najbližších piatich rokov. Preberá ju od nemeckého europoslanca Davida McAllistera, ktorý je už druhé volebné obdobie v EP predsedom Výboru EP pre zahraničné veci.



Poslanec Bilčík je náhradníkom v tomto výbore a balkánske otázky má na starosti aj ako predseda Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora.



Slovenský europoslanec pri tejto príležitosti poďakoval za dôveru kolegom z EPP, ktorí jeho kandidatúru podporili.



"Funkcia stáleho spravodajcu pre Srbsko je pre mňa veľkým záväzkom. Minulotýždňový summit EÚ nepriniesol dobré správy pre rozširovanie Únie. Ukazuje sa, že o budúcnosť rozšírenia musíme bojovať oveľa aktívnejšie na všetkých úrovniach európskej politiky. Práve o to sa budem usilovať," uviedol Bilčík.



Podľa jeho slov je Srbsko významným partnerom EÚ na západnom Balkáne a krajinou, ktorá postupne napreduje v prístupových rokovaniach. Tie Belehrad s Bruselom vedie od roku 2014.



"Som pripravený spolupracovať so srbskými partnermi v ich reformnom úsilí, aby sme spoločne priblížili Belehrad k členstvu v Európskej únii. Na Slovensku si stále pamätáme náročnosť prístupového procesu a význam politickej práce na domácich reformách. Našim partnerom v Srbsku chcem ponúknuť aj túto skúsenosť z cesty do EÚ. Úspech juhovýchodnej Európy na ceste do EÚ bude aj európskym úspechom," upozornil Bilčík.



V minulom volebnom období EP (2014-2019) mal ako člen zahraničnopolitického výboru vzťahy s krajinami západného Balkánu na starosti bývalý europoslanec a bývalý šéf slovenskej diplomacie Eduard Kukan. Ten označil Srbsko za kľúčovú krajinu v procese rozširovania Únie a dodal, že europarlament by mal Belehradu venovať zvýšenú pozornosť.