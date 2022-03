Bilčíka mrzí, že západný Balkán nebol plnohodnotne zapojený do CoFoE

Bratislava 2. marca (TASR) - Europoslanca Vladimíra Bilčíka (Spolu) mrzí, že členské krajiny Európskej únie neboli schopné dohodnúť sa na plnohodnotnom zapojení krajín západného Balkánu do Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



"Ak počítame s európskou budúcnosťou pre tieto krajiny, mali by sme aj počúvať, akú Úniu si občania na Balkáne predstavujú," povedal Bilčík, ktorý je stálym spravodajcom EP pre Srbsko.



Konferenciu vníma ako príležitosť zvýšiť podporu ľudí pre EÚ. Európsky parlament im však musí dať čo najdetailnejšie odpovede na ich návrhy. "Vrátane toho, ako s nimi budeme ďalej politicky pracovať," povedal pre TASR.



Návrhy bude vyhodnocovať Európsky parlament, niektorými sa už zaoberá. Bilčík dodáva, že sa uvidí, či závery konferencie navrhnú aj potrebu otvárať základné zmluvy.



Konferencia sa podľa Bilčíkových slov organizuje kvôli odchodu veľkej členskej krajiny z EÚ a jej cieľom je predísť ďalším podobným udalostiam tým, že sa europoslanci i občania EÚ opätovne pozrú na jej fungovanie.



"Čelíme problémom v Únii aj mimo nej a potrebujeme ich riešiť. Ak ich riešiť nebudeme, hrozí znižovanie dôvery v EÚ a potenciálne aj ďalšie odchody členských krajín," povedal.



Jednou zo súčastí CoFoE sú aj štyri občianske panely pozostávajúce z 800 zástupcov občanov. Tieto panely sa od septembra 2021 do februára 2022 stretli trikrát. Panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu na plenárnych zasadnutiach. Tie budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.