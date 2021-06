Bildt: Svet sa musí pripraviť na dlhú pandémiu

Bratislava 15. júna (TASR) - Koniec koronavírusovej pandémie je stále v nedohľadne a sľuby krajín zo skupiny G7 v súvislosti s distribúciou vakcín sú nedostatočné. V utorok to na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum uviedol bývalý švédsky minister zahraničných vecí Carl Bildt.



Okrem Bildta, ktorý je osobitným vyslancom Svetovej zdravotníckej organizácie pre globálny program spolupráce Access to COVID-19 Tools Accelerator, sa na diskusnom paneli s názvom Globálne perspektívy boja proti COVID-19 zúčastnili aj predseda správnej rady think-tanku Overseas Development Institute Suma Chakrabarti a predseda srbskej obchodnej komory Marko Čadež. Diskusiu moderovala Sarah Wheatonová z týždenníka POLITICO Europe.



Chakrabarti a Bildt sa zhodli, že 870 miliónov dávok vakcín, ktoré sa lídri krajín G7 na summite v juhoanglickom grófstve Cornwall zaviazali dodať chudobnejším krajinám, je príliš málo.



"Potrebujeme 11 miliárd (dávok) vakcín. Doteraz ich bolo (na celom svete) podaných 2,1 miliardy. Z toho približne 85 percent v bohatých krajinách. V chudobnejších krajinách je zaočkovaných 0,2 percenta obyvateľstva. Problém nie je vyriešený. Teraz čelíme variantu delta, ktorý bude podľa mňa v najbližších týždňoch dominantným variantom v Európe," povedal Bildt. Zároveň vyjadril pochybnosti, že krajiny G7 naozaj dodajú toľko vakcín, koľko sľúbili. "Kým nebudú všetci v bezpečí, nikto nie je v bezpečí," zdôraznil Bildt.



Srbsko podľa Čadeža vďačí za svoj úspešný vakcinačný program sčasti aj skutočnosti, že nie je súčasťou Európskej únie. Nemalo tak "zviazané ruky" a mohlo rokovať priamo s výrobcami vakcín, ako aj s Európskou úniou a následne nastaviť vlastnú očkovaciu stratégiu.



Bildt však poznamenal, že napriek úspechu individuálneho prístupu Srbska je na vyporiadanie sa so súčasnou krízou, ako aj budúcimi pandémiami potrebný medzinárodný prístup. "Potrebujeme globálne inštitúcie," uviedol a varoval, že v opačnom prípade svet riskuje, že pandémie budú čoraz častejšie a nebezpečnejšie.



Chakrabarti vyzdvihol dôležitosť spravodlivej distribúcie vakcín a varoval, že životný štýl v západných krajinách bude poznačený pandémiou dovtedy, kým globálny Juh nedostane dostatok vakcín. Zároveň vyjadril presvedčenie, že v budúcnosti vypuknú ďalšie pandémie a preto je potrebné zradiť globálne inštitúcie.



Chakrabarti sa vyslovil za zriadenie globálneho zdravotníckeho výboru, ako aj za väčšiu investíciu do programu COVAX, ktorý by sa podľa neho mala stať stálou iniciatívou.



Patenty na proticovidové vakcíny podľa Bildta nie sú limitujúcim faktorom pri ich výrobe. Problémom sú podľa neho najmä nedostatok kvalifikovaného personálu a kontrola kvality. Chakrabarti návrh na zrušenie patentovej ochrany podporil, zároveň však zdôraznil, že pre rozšírenie výrobných kapacít treba urobiť omnoho viac.



V utorok sa v priestoroch bratislavského Grand Hotela River Park začala konferencia GLOBSEC 2021 Bratislava Forum. Hlavnou témou podujatia, ktoré potrvá do 17. júna, je obnova sveta po pandémii.