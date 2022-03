BILLA získala prestížne ocenenie QUDAL

Bratislava 28. marca (OTS) - Sieť supermarketov BILLA je lídrom v kvalite a zákazníkom ponúka nielen široký sortiment potravín, ale aj vynikajúce vernostné programy. Potvrdzuje to pečať QUDAL, významné ocenenie kvality, ktoré pre BILLA udelila renomovaná švajčiarska organizácia ICERTIAS. V jej najnovšom prieskume trhu odovzdali slovenskí zákazníci spoločnosti BILLA najviac hlasov v kategóriách čerstvé ovocie a zelenina, lahôdky a vernostný program.Foto: BILLA Slovenskopovedal Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA.Získanie medaily kvality QUDAL je zárukou toho, že firma svojim zákazníkom ponúka produkty a služby tej najprémiovejšej akosti, a zároveň garantuje, že zákazníci sa na ocenenú spoločnosť môžu vždy s dôverou spoľahnúť. Je symbolom toho, čo je pre dnešných zákazníkov najdôležitejšie – teda kvalita, hodnota, férovosť, reputácia a dôveryhodnosť. Zákazníci sú v BILLA na prvom mieste, preto, ak napríklad nie sú spokojní s tovarom, môžu ho po predložení dokladu o zaplatení vrátiť či vymeniť. A to kedykoľvek a v akejkoľvek predajni na Slovensku.Foto: BILLA SlovenskoSpoločnosť BILLA získala ocenenie QUDAL na základe nového prieskumu slovenského trhu, ktorý bol zrealizovaný počas januára na vzorke 1 200 respondentov. Účastníci prieskumu venovali najväčší počet hlasov spoločnosti BILLA v troch kategóriách – Oddelenie čerstvého ovocia a zeleniny, Oddelenie lahôdok a Vernostný program.uviedol A. Riehl. Ocenenie QUDAL pomôže spoločnosti BILLA ešte viac šíriť svoju dobrú povesť – až 86,7 % opýtaných Slovákov totiž v prieskume potvrdilo, že by si radšej kúpili produkty alebo služby, ktoré získali túto prestížnu medailu.Foto: BILLA Slovensko