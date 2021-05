Biomedicínske centrum SAV hľadá dobrovoľníkov s obezitou

Bratislava 5. mája (TASR) - Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) hľadá dobrovoľníkov s obezitou do výskumných programov, ktoré sú zamerané na komplexnú úpravu životného štýlu. Podmienkami sú vek 25 – 45 rokov, BMI 30 – 38 kilogramu na štvorcový meter a neliečenie sa na chronické ochorenia. Informuje o tom SAV na svojom webe.



Obezitu je potrebné liečiť z viacerých dôvodov, medzi ktoré patrí i riziko chronických ochorení, ako aj znížená kvalita a dĺžka života. Pri liečbe obezity je dôležité nielen znížiť hmotnosť, ale rovnako i zvýšiť fyzickú zdatnosť, a najmä tieto zmeny aj dlhodobo udržať. Na webe SAV sa uvádza, že komplexnou a dlhodobou, respektíve trvalou úpravou životného štýlu, teda zmenou návykov v stravovaní a každodennej pohybovej aktivite, s vybudovaním nových, pre zdravie prospešných návykov a stratégií, je možné cieľ spojený so znížením telesnej hmotnosti dosiahnuť. "Pravidelné cvičenie je jeden z najlepších prostriedkov prevencie a podpornej liečby celého spektra chronických ochorení asociovaných s obezitou," uviedla Barbara Ukropcová z BMC SAV.



Podľa BMC SAV výhodou pri zapojení sa do výskumu je absolvovanie aeróbno-silového tréningového programu pod dohľadom skúseného trénera či absolvovanie výživového poradenstva s úpravou jedálneho lístka. Kladne tiež hodnotí možnosť zlepšiť životný štýl, zvýšiť fyzickú zdatnosť a znížiť tak riziko cukrovky 2. typu, srdcovocievnych, onkologických či iných chronických ochorení či absolvovanie komplexného vyšetrenia metabolizmu, fyzickej zdatnosti, telesného zloženia, krvných testov a ďalších parametrov pred a po ukončení niekoľkomesačnej tréningovej intervencie s možnosťou dlhodobého sledovania.



Výskum realizuje tím lekárov, sestier a špecialistov na pohybovú aktivitu a výživu.