Bíreš: SR podporuje vývoz obilia z Ukrajiny cez koridory solidarity

Brusel 26. júla (TASR) - Slovensko aj na úrovni EÚ vyjadrilo podporu Ukrajine a jej snahám o vývoz obilia na svetové trhy. Uviedol to minister pôdohospodárstva SR Jozef Bíreš po zasadnutí utorkovej Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Bíreš spresnil, že európskeho komisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowského a svojich rezortných kolegov z 27-člennej Únie upozornil na situáciu s obilím na Slovensku. Pripomenul im, že cez prebiehajúcu žatvu slovenskí poľnohospodári evidujú zvýšenú úrodu o desať až 12 percent v porovnaní s priemerom za posledné päťročné obdobie.



"To je na jednej strane veľmi dobre, na druhej strane naše skladové priestory pre obilie sú limitované, pretože nám veľa obilia zostalo na sklade. Druhá záležitosť je, že predaj tohto obilia vzhľadom na ceny je dosť obmedzený," vysvetlil minister.



Bíreš v Bruseli za Slovensko vyjadril plnú podporu prevozu ukrajinských komodít cez koridory solidarity, čo je podľa neho dôležité po opätovnej ruskej blokáde vývozu ukrajinských obilnín cez Čierne more.



Komisár Wojciechowski na Rade ministrov uviedol, že EÚ dokáže získať z Ukrajiny takmer všetky poľnohospodárske výrobky, ktoré sa po odstúpení Ruska od obilnej dohody teraz nemôžu vyvážať cez jej čiernomorské prístavy, a to pozemnou cestou, cez koridory solidarity prostredníctvom železníc a ciest cez členské štáty EÚ susediace s Ukrajinou.



"Slovensko sa snaží v tejto oblasti Ukrajine maximálne pomáhať a v celom procese infraštruktúry robí tak, aby podmienky transportu obilia boli čo najjednoduchšie, neboli s tým žiadne komplikácie a to obilie sa dostalo tam, kde ho najviac potrebujú, hlavne do tretích krajín," opísal situáciu Bíreš.



Zopakoval, že pre Slovensko je politickou prioritou pomáhať Ukrajine aj čo sa týka predaja jej obilia, ale za podmienok, aby to nespôsobilo komplikácie na trhu so slovenskými potravinami.



















(spravodajca TASR Jaromír Novak)