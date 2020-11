Biró: Zadržanie Dušana K. je tragédiou pre celú prokuratúru

Bratislava 27. novembra (TASR) - Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ale pre prokuratúru ako takú a pre všetkých prokurátorov. Uviedol to zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Biró v pléne Národnej rady (NR) SR po tom, ako predložil správu o činnosti špeciálnej prokuratúry za rok 2019. Vysvetlil, že po zadržaní Dušana K. prehľadala polícia jeho kanceláriu. Informoval, že spolu s vedením prokuratúry prešli spisy, ktoré sa tam našli. Dodal, že správu o činnosti prokuratúry vypracoval on spolu s ďalšími riaditeľmi odborov a oddelení, pričom ju doterajší špeciálny prokurátor Dušan K. len odobril.



Na situáciu na úrade a samotnú prípravu správy sa pýtal v pléne podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Zaujímalo ho, v akom personálnom stave je špeciálna prokuratúra, nie však po tabuľkovej stránke naplnenosti, ale skôr v oblasti pracovnej morálky a atmosféry po zadržaní Dušana K. Poslanec Alojz Baránik (SaS) avizoval, že parlamentu navrhne, aby hlasoval o tom, že správu ÚŠP odmietne.



"Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora je tragédiou nielen pre ÚŠP, ale pre prokuratúru ako takú a pre všetkých prokurátorov," povedal Biró. Poznamenal, že po udalostiach vedenie nestagnovalo, ale spolu s prvou námestníčkou generálneho prokurátora Vierou Kováčikovou prerokovali ďalší postup. Vysvetlil, že polícia po zadržaní Dušana K. prehľadala aj jeho kanceláriu, spísala záznam o všetkých spisoch, ktoré sa tam nachádzali. Hovorí, že medializované informácie o nájdených záhadných spisoch boli trochu zavádzajúce. Deklaroval, že s vedením si ich prešli a nie všetky boli živé. Našli sa aj staršie ukončené veci. Tie mali byť podľa jeho slov dávno uložené v spisovni. Rovnako našli spisy týkajúce sa podaní, v ktorých sa ešte nezačalo konať.







V súvislosti s výzvou Dušanovi K. na prehodnotenie jeho ďalšieho zotrvania vo funkcii uviedol, že zo začiatku nemali k dispozícii spis a nepoznali presné dôvody jeho stíhania. Preto podľa vlastných slov preferoval neunáhlený postup, a to aj vzhľadom na prezumpciu neviny. "Musíme ísť príkladom občanom," podotkol s tým, že ako prokurátori musia dodržiavať všetky zásady ich kódexu, vrátane prezumpcie neviny.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) sa tiež zaujímal, ako vlastne prokurátori vnímajú prezumpciu neviny, či sa vzťahuje aj na verejné vyjadrenie, či chráni verejného činiteľa aj pred výzvami, aby odstúpil z funkcie. Biró mu odpovedal, že prokurátori ju vnímajú vo vzťahu k trestnému zákonu. Teda kým niekto nie je právoplatne odsúdený, hľadí sa naňho ako na nevinného. Nechcel však zachádzať do politickej roviny. Pri Dušanovi K. aj preto preferoval umiernený spôsob výzvy na zváženie jeho ďalšieho zotrvania vo funkcii.



Baránik podotkol, že tragédiou je to, čo sa dialo na ÚŠP, nielen to, že kauzy vyplávali na povrch. Preto ho nezaujíma dosah udalostí na úrad, ale najmä dosah na celé Slovensko. Zdôraznil, že ÚŠP dokážu zrušiť jediným zákonom a že prokuratúra musí byť schopná niesť zodpovednosť. Myslí si, že dosiahnuť sa to dá len tým, že to bude v zákone aj Ústave SR jasne napísané. "Tu niet inštitúcie, ktorá by sa nezodpovedala ľuďom. A prokuratúra nesmie byť výnimkou," dodal.