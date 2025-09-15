Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Biskup František Trstenský vyzval spoločnosť, aby sa zjednotila

Na snímke rímskokatolícky spišský biskup Mons. František Trstenský, hlavný celebrant počas slávnostnej svätej omše na celonárodnej púti Slovenska k patrónke Slovenska, Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne-Strážach, okres Senica v pondelok 15. septembra 2025. Foto: TASR - Martin Medňanský

Na svätej omši sa v bazilike zúčastnil aj prezident SR Peter Pellegrini a ďalší predstavitelia spoločenského a politického života.

Šaštín-Stráže 15. septembra (TASR) - Pondelkovú svätú omšu na Národnej púti pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, celebroval spišský biskup František Trstenský. Vyzval spoločnosť, aby sa zjednotila a brala si príklad z Márie, ktorá vyzýva ľudí, aby kráčali spoločne. Slovensko sa tak podľa jeho slov môže stať silným.

Na snímke veriaci s ružencom pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie počas národnej púte pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska v Šaštíne-Strážach, okres Senica v pondelok 15. septembra 2025.
Foto: TASR - Martin Medňanský


Na svätej omši sa v bazilike zúčastnil aj prezident SR Peter Pellegrini a ďalší predstavitelia spoločenského a politického života. Hlavným mottom tohtoročnej národnej púte je Sedembolestná Panna Mária - pútnička nádeje. Trstenský zdôraznil základné črty Sedembolestnej Panny Márie, podľa ktorých by sa mala utvárať spoločnosť. Je príkladom pre všetkých a vzorom pre cirkev, je otvorená, aby ju viedol Boh a je matkou nádeje, neupadla do zúfalstva ani pod krížom. „Neraz máme sklon uviaznuť v lamentovaní nad tým, aký je svet zlý. Ale cirkev nemá žiť z pesimizmu,“ zhrnul.

Na snímke zľava emeritný prezident SR Ivan Gašparovič a prezident SR Peter Pellegrini počas slávnostnej svätej omše na národnej púti pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska v Šaštíne-Strážach, okres Senica v pondelok 15. septembra 2025.
Foto: TASR - Martin Medňanský


Slovensko podľa Trstenského potrebuje kresťanov, ktorí nielen rozumejú evanjeliu, ale ktorí sa ním nechajú aj osloviť. „Lebo naša spoločnosť je často poznačená rozdelením politickým, názorovým, regionálnym aj cirkevným, Mária však ukazuje, že duch svätý spája rozdielnych. Žime túto spoločnú cestu tak, že nebudeme stáť proti sebe. Budeme hľadať spoločné dobro a boží hlas,“ skonštatoval.

Na snímke kňazi a veriaci počas slávnostnej svätej omše na národnej púti pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska v Šaštíne-Strážach, okres Senica v pondelok 15. septembra 2025.
Foto: TASR - Martin Medňanský


Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márii je na Slovensku najviac zviazaná práve so Šaštínom-Strážami, kde sa nachádza jej milostivá socha z roku 1564. Svätá stolica vyhlásila Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska dekrétom z 22. apríla 1927. Baziliku v Šaštíne-Strážach spravuje rehoľa pavlínov.

Trstenský reagoval i na možnosť zrušenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá odznela vo vládnych kruhoch. „Toto je téma aj pre Vatikán, lebo je to súčasťou Vatikánskej zmluvy, tzn. tu je priestor aj pre vládnych predstaviteľov, aby sa o tomto rozprávali aj s partnerom na druhej strane, ktorým je Svätá stolica,“ uviedol.
.

