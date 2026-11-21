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Biskup Ivan Eľko sa stal prvým laureátom Ceny Anny Záborskej
Eľko sa počas svojho pôsobenia venuje rodinám, mladým ľuďom, pomoci zraniteľným a ochrane slobody vierovyznania.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Prvým laureátom Ceny Anny Záborskej sa stal generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko. Ocenenie mu odovzdali na sobotnom Konzervatívnom summite v Bratislave. Cenu udeľujú Inštitút Rodina a Spoločenstvo Ladislava Hanusa osobnostiam, ktoré prispievajú k spoločnému dobru, ochrane života a podpore tradičnej rodiny. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie strany Konzervatívci - Kresťanská únia (KÚ).
Eľko sa počas svojho pôsobenia venuje rodinám, mladým ľuďom, pomoci zraniteľným a ochrane slobody vierovyznania. Pod jeho vedením sa evanjelická cirkev zapojila aj do pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Dlhodobo zdôrazňuje význam solidarity, ľudskosti a vzájomného rešpektu.
„Keď dostáva ocenenie Ivan Eľko, dostáva ho človek, ktorý je v jadre svojej osoby stále farárom,“ uviedol laureát. Vysvetlil, že jeho verejné vystúpenia súviseli predovšetkým s povinnosťami vyplývajúcimi z funkcie biskupa alebo s vonkajšími okolnosťami. Zároveň vyjadril skepticizmus voči tomu, aby sa duchovní za každú cenu usilovali vystupovať vo verejnom priestore a komentovať spoločenské dianie.
Predseda Konzervatívcov - KÚ a člen predsedníctva Inštitútu Rodina Milan Krajniak pripomenul, že Záborská zasvätila svoj politický a verejný život ochrane života, tradičnej rodiny a spoločnému dobru. „Chceme oceňovať ľudí, ktorí v týchto troch oblastiach robia niečo dobré pre ostatných,“ uviedol. Riaditeľ Spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst zdôraznil potrebu pretavovať hodnoty do konkrétnych skutkov. „Potrebujeme ľudí, ktorí ich žijú a dokážu pre ne aj niečo obetovať,“ skonštatoval.
Samotná cena je dielom akademického sochára Petra Mészároša. Tvorí ju bronzový kruh na surovom kamennom podstavci. Jeho spodná polovica pripomína tŕňovú korunu alebo ostnatý drôt a symbolizuje prekážky, utrpenie a obetu. Horná polovica predstavuje svetlo, nádej a dobro. „Dielo funguje ako duchovný príbeh - z tmy do svetla, od utrpenia k vykúpeniu a nádeji,“ priblížil autor.
Eľko sa počas svojho pôsobenia venuje rodinám, mladým ľuďom, pomoci zraniteľným a ochrane slobody vierovyznania. Pod jeho vedením sa evanjelická cirkev zapojila aj do pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Dlhodobo zdôrazňuje význam solidarity, ľudskosti a vzájomného rešpektu.
„Keď dostáva ocenenie Ivan Eľko, dostáva ho človek, ktorý je v jadre svojej osoby stále farárom,“ uviedol laureát. Vysvetlil, že jeho verejné vystúpenia súviseli predovšetkým s povinnosťami vyplývajúcimi z funkcie biskupa alebo s vonkajšími okolnosťami. Zároveň vyjadril skepticizmus voči tomu, aby sa duchovní za každú cenu usilovali vystupovať vo verejnom priestore a komentovať spoločenské dianie.
Predseda Konzervatívcov - KÚ a člen predsedníctva Inštitútu Rodina Milan Krajniak pripomenul, že Záborská zasvätila svoj politický a verejný život ochrane života, tradičnej rodiny a spoločnému dobru. „Chceme oceňovať ľudí, ktorí v týchto troch oblastiach robia niečo dobré pre ostatných,“ uviedol. Riaditeľ Spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst zdôraznil potrebu pretavovať hodnoty do konkrétnych skutkov. „Potrebujeme ľudí, ktorí ich žijú a dokážu pre ne aj niečo obetovať,“ skonštatoval.
Samotná cena je dielom akademického sochára Petra Mészároša. Tvorí ju bronzový kruh na surovom kamennom podstavci. Jeho spodná polovica pripomína tŕňovú korunu alebo ostnatý drôt a symbolizuje prekážky, utrpenie a obetu. Horná polovica predstavuje svetlo, nádej a dobro. „Dielo funguje ako duchovný príbeh - z tmy do svetla, od utrpenia k vykúpeniu a nádeji,“ priblížil autor.