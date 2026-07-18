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Biskup J. Haľko prináša počas leta seriál s názvom Leto s Ježišom

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Na snímke bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Foto: TASR - Dano Veselský

Cieľom iniciatívy je podľa Haľka v čase dovoleniek upriamiť pozornosť na hodnoty, ktoré v uponáhľanom tempe života často prehliadame.

Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko sa rozhodol spríjemniť veriacim letné obdobie netradičným duchovným projektom. Od začiatku prázdnin na svojich profiloch na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje obrazovo-textový seriál s podtitulom Leto s Ježišom. Informuje o tom na svojom webe Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Prostredníctvom graficky spracovaných obrázkov, na ktoré využíva aj umelú inteligenciu, ponúka svojim sledovateľom krátke, ale zároveň hlboké myšlienky, ktoré inšpirujú k duchovnému rastu a nachádzaniu Boha v bežných situáciách.

Cieľom iniciatívy je podľa Haľka v čase dovoleniek upriamiť pozornosť na hodnoty, ktoré v uponáhľanom tempe života často prehliadame. Biskup v príspevkoch prepája aktuálne témy s kresťanským posolstvom a praktickým povzbudením pre každodenný život.

Interaktívny seriál bude počas celého leta k dispozícii záujemcom a každý deň prinesie novú duchovnú inšpiráciu.
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