< sekcia Slovensko
Biskup J. Haľko prináša počas leta seriál s názvom Leto s Ježišom
Cieľom iniciatívy je podľa Haľka v čase dovoleniek upriamiť pozornosť na hodnoty, ktoré v uponáhľanom tempe života často prehliadame.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko sa rozhodol spríjemniť veriacim letné obdobie netradičným duchovným projektom. Od začiatku prázdnin na svojich profiloch na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje obrazovo-textový seriál s podtitulom Leto s Ježišom. Informuje o tom na svojom webe Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.
Prostredníctvom graficky spracovaných obrázkov, na ktoré využíva aj umelú inteligenciu, ponúka svojim sledovateľom krátke, ale zároveň hlboké myšlienky, ktoré inšpirujú k duchovnému rastu a nachádzaniu Boha v bežných situáciách.
Cieľom iniciatívy je podľa Haľka v čase dovoleniek upriamiť pozornosť na hodnoty, ktoré v uponáhľanom tempe života často prehliadame. Biskup v príspevkoch prepája aktuálne témy s kresťanským posolstvom a praktickým povzbudením pre každodenný život.
Interaktívny seriál bude počas celého leta k dispozícii záujemcom a každý deň prinesie novú duchovnú inšpiráciu.
Prostredníctvom graficky spracovaných obrázkov, na ktoré využíva aj umelú inteligenciu, ponúka svojim sledovateľom krátke, ale zároveň hlboké myšlienky, ktoré inšpirujú k duchovnému rastu a nachádzaniu Boha v bežných situáciách.
Cieľom iniciatívy je podľa Haľka v čase dovoleniek upriamiť pozornosť na hodnoty, ktoré v uponáhľanom tempe života často prehliadame. Biskup v príspevkoch prepája aktuálne témy s kresťanským posolstvom a praktickým povzbudením pre každodenný život.
Interaktívny seriál bude počas celého leta k dispozícii záujemcom a každý deň prinesie novú duchovnú inšpiráciu.