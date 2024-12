Biskup Judák si želá, aby v novom roku utíchli zbrane medzi národmi

Nitra 25. decembra (TASR) - Nitriansky biskup Viliam Judák želá všetkým ľuďom dobrej vôle, aby počas vianočného obdobia znovu objavili dobrotu a lásku Boha. Zároveň ich vyzýva, aby si lásku mnohorakým spôsobom darovali aj tým, že budú mať čas jeden pre druhého. "A aby sme s týmto vedomím, že Boh nám je blízko, vstúpili aj do nového roka, ktorý bude pre nás kresťanov jubilejným svätým rokom," zaželal biskup.



Nový rok je podľa neho nová šanca, nové obdobie, ktoré ľuďom dáva Boh, aby si uvedomili, že má s nimi trpezlivosť. "Nový rok ako prvý deň nového roka je aj svetovým dňom pokoja, ktorý vyhlásil už Pavol VI. Takže predovšetkým aj do tohto nového roka si želáme, aby utíchli zbrane medzi znepriatelenými národmi, a aby sme tento pokoj aj my nosili vo svojich srdciach," zaželal počas Vianoc všetkým ľuďom biskup Judák.