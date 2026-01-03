< sekcia Slovensko
Biskup Kimengich sa na Slovensku podelí so svedectvom o živote v Keni
Autor TASR
Trnava/Bratislava 3. januára (TASR) - Na pozvanie Národnej kancelárie Pápežských misijných diel (PMD) zavítal na Slovensko v piatok (2. 1.) vo večerných hodinách biskup Dominik Kimengich z Kene. Počas najbližších dní absolvuje program vo viacerých slovenských mestách a obciach, plánovaná je aj návšteva Základnej školy Matky Alexie v Bratislave či stretnutie s koledníkmi z Dobrej noviny.
„Prichádza, aby lepšie spoznal katolícku cirkev na Slovensku, pripravil možné formy spolupráce a podelil sa so svedectvom o živote katolíckej cirkvi v Keni,“ uvádza sa na webe Národnej kancelárie PMD.
Súčasťou sobotného programu je svätá omša vo Vrbovom v kláštore premonštrátok a účasť na koncerte Terchovské Vianoce vo farskom kostole v Skačanoch. Pracovný program počas návštevy Kimengicha na Slovensku potrvá do štvrtka 8. januára.
Kimengich je diecézny biskup v Keni a od roku 2019 vedie diecézu Eldoret. Do Eldoretu ho vymenoval pápež František po rokoch služby v púštnej a pastoračne náročnej diecéze Lodwar. V minulosti spolupracoval s koledníckou aktivitou Dobrá novina a Slovensko už navštívil.
„Je známy ako pokojný a priamy pastier, ktorý vyzýva k jednote a pokoju medzi komunitami a nebojí sa ozvať proti korupcii a nespravodlivosti. Rád je blízko ľuďom. PMD podporujú jeho diecézu, jej katechétov a kňazov omšovými milodarmi,“ doplnila Národná kancelária PMD.
