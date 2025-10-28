Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Biskupi budú hovoriť o ochrane maloletých a pastorácii rodín a mládeže

Na snímke košický arcibiskup, metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober. Foto: TASR - František Iván

Počas zasadnutia sa predstaví aj nové vedenie Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.

Autor TASR
Badín 28. októbra (TASR) - V Dome Xaver v Badíne v okrese Banská Bystrica sa od utorka koná dvojdňové 112. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

Ako TASR informovala tlačová kancelária KBS, biskupi posúdia aktuálnu situáciu a zhodnotia niektoré nedávne aktivity. Venujú sa viacerým liturgickým a pastoračným otázkam. V programe je tiež revízia a menovanie predsedov niektorých uprázdnených rád KBS, ako aj voľba nových členov ekonomickej komisie. Svoje návrhy predloží liturgická komisia.

„Biskupi posúdia aj žiadosť o zaradenie blahoslaveného Jána Havlíka do partikulárneho kalendára slovenských diecéz. Členovia KBS budú hovoriť o demografickom vývoji, ochrane maloletých, pastorácii rodín a mládeže. Rovnako sa budú venovať ďalším plánovaným aktivitám v rámci Jubilejného roka 2025 na Slovensku. Zástupcovia niektorých rád a komisií KBS predstavia biskupom svoju činnosť a plány do nasledujúceho obdobia,“ uviedla tlačová kancelária KBS.

Počas zasadnutia sa predstaví aj nové vedenie Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.
