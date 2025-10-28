< sekcia Slovensko
Biskupi budú hovoriť o ochrane maloletých a pastorácii rodín a mládeže
Počas zasadnutia sa predstaví aj nové vedenie Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.
Autor TASR
Badín 28. októbra (TASR) - V Dome Xaver v Badíne v okrese Banská Bystrica sa od utorka koná dvojdňové 112. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Ako TASR informovala tlačová kancelária KBS, biskupi posúdia aktuálnu situáciu a zhodnotia niektoré nedávne aktivity. Venujú sa viacerým liturgickým a pastoračným otázkam. V programe je tiež revízia a menovanie predsedov niektorých uprázdnených rád KBS, ako aj voľba nových členov ekonomickej komisie. Svoje návrhy predloží liturgická komisia.
„Biskupi posúdia aj žiadosť o zaradenie blahoslaveného Jána Havlíka do partikulárneho kalendára slovenských diecéz. Členovia KBS budú hovoriť o demografickom vývoji, ochrane maloletých, pastorácii rodín a mládeže. Rovnako sa budú venovať ďalším plánovaným aktivitám v rámci Jubilejného roka 2025 na Slovensku. Zástupcovia niektorých rád a komisií KBS predstavia biskupom svoju činnosť a plány do nasledujúceho obdobia,“ uviedla tlačová kancelária KBS.
