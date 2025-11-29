< sekcia Slovensko
Biskupi chcú z Občianskeho zákonníka vypustiť úpravu rodinného práva
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh nového Občianskeho zákonníka do medzirezortného pripomienkového konania koncom septembra.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) žiada z návrhu nového Občianskeho zákonníka vypustiť úpravu rodinného práva a ponechať ju v samostatnom zákone o rodine. Biskupi tvrdia, že navrhovaná zmena znižuje vážnosť manželstva a nekorešponduje s Ústavou SR ani s programovým vyhlásením vlády. V rámci pripomienkovania predložili celkovo 12 zásadných pripomienok. Informovala o tom Tlačová kancelária KBS.
„Navrhovaná úprava v Občianskom zákonníku znižuje vážnosť manželstva a rodiny oproti príslušným ustanoveniam Ústavy SR, súčasného zákona o rodine a nekorešponduje ani s programovým vyhlásením vlády SR,“ uviedla KBS. Argumentuje, že rodinné právo je osobitné odvetvie súkromného práva s prvkami verejného práva a jeho normy majú prevažne záväzný charakter, „zameraný na najlepší záujem dieťaťa a ochranu slabšej strany“.
KBS namieta aj proti uplatňovaniu princípu autonómie vôle na rodinné vzťahy. Tvrdí, že je to v rozpore s charakterom rodinného práva. Ak by sa úprava nevypustila celá, žiada tento princíp z rodinného práva výslovne vylúčiť a do zákonníka doplniť základné zásady súčasného zákona o rodine. Tie podľa nej „definujú manželstvo ako zväzok muža a ženy, chránia rodinu a zdôrazňujú, že záujem dieťaťa je prvoradým hľadiskom“.
Námietky KBS súvisia aj s majetkovou stabilitou manželstva a definíciou blízkej osoby. Navrhuje ponechať jej súčasnú definíciu a vypustiť inštitút predmanželských zmlúv aj oddeleného režimu imania manželov. „Takáto úprava znižuje vážnosť manželstva, vopred predpokladá jeho zánik a oslabuje stabilitu rodiny,“ uviedla KBS.
Zásadné pripomienky sa týkajú aj biologickej identity a rozvodového konania. Žiada vypustiť ustanovenie o zániku manželstva zmenou pohlavia manžela, ktoré podľa nej odporuje Ústave SR. Zároveň navrhuje doplniť vetu „Tento zákon uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy“. „Biologická realita pohlavia je kľúčová pre naplnenie účelu manželstva a rodiny,“ dodala.
KBS takisto žiada vypustiť úpravu zjednodušených rozvodov, ktoré podľa nej odporujú zásadám ochrany manželstva. V oblasti určovania rodičovstva nesúhlasí s navrhovanou úpravou pri asistovanej reprodukcii a žiada jej vypustenie.
Jedna z pripomienok sa týka aj dedičského práva. KBS chce zachovať inštitút neopomenuteľného dediča a neaplikovať naň princíp autonómie vôle. Podľa biskupov by navrhované obmedzené podiely znižovali ochranu a materiálne zabezpečenie detí a oslabovali generačnú solidaritu.
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh nového Občianskeho zákonníka do medzirezortného pripomienkového konania koncom septembra. Výsledkom rekodifikácie by mal byť nový Občiansky zákonník ako centrálny všeobecný kódex súkromného práva so širokým záberom, ktorý v sebe obsiahne úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Návrh zákona predpokladá účinnosť 1. júla 2027.
