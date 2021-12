Biskupi ECAV: Radosť Vianoc ľuďom nemôže vziať žiadna pandémia

Bratislava 24. decembra (TASR) – Radosť Vianoc nemôže veriacim ľuďom vziať žiadna pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Uviedol to zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Tvrdia, že Božia láska zjavená v Ježišovi Kristovi je svetlom, ktoré prežaruje akúkoľvek temnotu.



"Premýšľame nad tým, ako sa zmenil rámec nášho života, témy i rétorika, ktorá Vianoce sprevádzala. Najväčšími problémami Vianoc bývali všadeprítomný zhon a konzumné poňatie sviatkov. Svoje si od nás vypočuli aj tí, ktorí zhromaždenia cirkvi navštívili iba na Vianoce," povedali biskupi. Zároveň skonštatovali, že už druhé Vianoce z dôvodu pandémie sa riešia úplne iné problémy, ako je napríklad strach o život, bolesť po strate drahých, všadeprítomná neistota či ohrozenie príjmov domácností. "Čo by sme za to dali, keby mohla byť celá komunita našich cirkevných zborov spolu. Keby sme si bez obáv mohli podať ruky, objať sa, želať si požehnané Vianoce. Keby mohli evanjelium o Božej láske skláňajúcej sa k nám v dieťati Ježišovi počuť aj tí, ktorí prídu iba raz v roku," povedali.



Zároveň sa biskupi pýtajú v liste, ktorý adresovali veriacim, či pandémia priniesla aj niečo pozitívne. "Na vlastné prekvapenie konštatujeme, že advent i Vianoce urobila osobnejšími, viac idúcimi po podstate. V cirkvi si už nevystačíme s kritikou zhonu, konzumu, reklám ani s kritikou sekulárneho sveta, ktorému kresťanský obsah Vianoc nič nehovorí. Nemusíme vyzývať, aby ľudia spomalili, stíšili sa, boli viac sami so sebou, s najbližšími, s Bohom. Všetko to tu je," píšu v liste evanjelickí biskupi. Podľa nich vôbec neplatí, že pandémia znemožnila slávenie Vianoc. Ona, ako tvrdia, znemožnila iba spoločné slávenie Vianoc tak, ako sme naň boli zvyknutí.