Biskupi povzbudzujú veriacich k využitiu možnosť asistovaného sčítania

Bratislava 27. mája (TASR) - Biskupi Slovenska povzbudzujú veriacich, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Uvádza sa to v ozname, ktorý sa bude čítať v kostoloch 30. mája a 6. júna. So žiadosťou o povzbudenie ľudí pri sčítaní sa na biskupov obrátila Únia miest Slovenska. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



Pripomínajú, že asistované sčítanie trvá do 13. júna. Sčítať sa možno dvoma spôsobmi: prísť osobne na miesto, zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať. Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k nim prišiel mobilný asistent. "V takom prípade, samozrejme, treba dať pozor na podvodníkov. Ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť. Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta," upozorňujú biskupi v ozname.



Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5.000.000 obyvateľov. Informoval o tom v utorok (25. 5.) Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V treťom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v SR zvýšil na 5,02 milióna obyvateľov, pričom asistovane sa sčítalo takmer 180.000 obyvateľov. ŠÚ SR spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest Slovenska (ÚMS) zároveň apelujú na obce, aby maximálne využili posledné týždne asistovaného sčítania.