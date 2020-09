Biskupi pri obmedzení počtov vydajú dišpenz od povinnej účasti

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ak bude môcť byť na omšiach obmedzený počet ľudí, ako to avizoval v stredu pred rokovaním vlády premiér Igor Matovič (OĽANO), slovenskí biskupi udelia všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Informoval o tom hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.



Zároveň KBS dá inštrukcie kňazom, aby sa v kostoloch prostredníctvom poverených osôb dodržali stanovené počty. "Biskupi ďakujú za všetky modlitby a oceňujú ochotu predsedu vlády zohľadniť prosby veriacich," poznamenal Kramara.



Hovorca KBS uviedol, že sa opäť obnoví vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych médií. Všetkých, ktorí patria do rizikových kategórií, biskupi požiadajú, aby prenosy svätých omší sledovali z domu. Tých, ktorí do kostola pôjdu, budú prosiť o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a aj obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet. "Veriaci, ktorí prídu do chrámu, budú musieť dodržiavať všetky stanovené hygienické opatrenia," povedal Kramara.



Na všetkých hromadných podujatiach bude môcť byť maximálne 50 ľudí. Opatrenia platia pre športové a kultúrne podujatia aj omše, v stredu o tom pred rokovaním vlády informoval premiér.