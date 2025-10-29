< sekcia Slovensko
Biskupi pripravujú v predvečer 17.novembra podujatie Deň odprosenia
Badín 29. októbra (TASR) - Aj téme ochrany maloletých v cirkvi sa venovali biskupi na dvojdňovom 112. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Badíne. Vyhodnotili odporúčania pápežskej komisie pre ochranu maloletých, zaoberali sa riešením špecifických situácií v prípadoch zneužívania a dotkli sa tiež témy duchovného a spirituálneho zneužívania, ktorá sa stáva čoraz aktuálnejšou aj v prostredí cirkvi na Slovensku. TASR o tom v stredu po skončení zasadnutia informovala Tlačová kancelária (TK) KBS.
„V predvečer 17. novembra pripravuje KBS spolu s Ekumenickou radou cirkví duchovné podujatie Deň odprosenia. Ide o spoločný akt modlitby, pokánia a odprosenia, v ktorom kresťanské cirkvi prosia o odpustenie za chyby minulosti a vyjadrujú túžbu po jednote a obnove dôvery. Táto iniciatíva je pozvaním k obráteniu a zmiereniu. Podujatie sa uskutoční v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave,“ uviedla TK.
Biskupi hovorili, podobne ako na predošlých plénach, o demografickom vývoji na Slovensku. Vstúpili do interných diskusií a konzultácií s predstaviteľmi akademickej obce, v rámci ktorých spoločne hľadajú kroky, ako osloviť kompetentných jednotlivcov a inštitúcie, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu populačného vývoja u nás.
„Slovenská provincia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul sa obrátila na biskupov so žiadosťou zaradiť liturgickú spomienku blahoslaveného Jána Havlíka do celoslovenského liturgického kalendára. Biskupi požiadajú Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí, aby sa táto spomienka každoročne mohla u nás sláviť 12. februára,“ doplnila TK.
Okrem iného biskupi na zasadnutí rozhodli o zmene vedenia dvoch rád KBS. Po emeritnom ordinárovi Františkovi Rábekovi, ktorý doteraz viedol Radu KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, prevzal túto funkciu bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Doteraz viedol Radu KBS pre Slovákov v zahraničí. Tú povedie nový biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Pavol Šajgalík.
Rada pre mládež a univerzity KBS predstavila biskupom iniciatívu Verím?, ktorá zisťuje, ako dnes mladí vnímajú vieru a cirkev. Cieľom je, aby do 23. novembra oslovili 5000 mladých zo Slovenska. Výsledky poslúžia pre pastoračnú prácu vo farnostiach, diecézach aj celoslovenských projektoch.
