Biskupi rozhodli, že možnosť prijímať do rúk ostane aj do budúcna

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenskí biskupi rozhodli, že možnosť pristupovať k rozdávaniu svätého prijímania do rúk zostane zachovaná aj po skončení sa pandemickej situácie. Rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) potvrdila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Vyplýva to z oznamu pre veriacich, ktorý budú kňazi v kostoloch čítať počas prvej pôstnej nedele (6. 3.). Informuje o tom tlačová kancelária KBS na svojom webe.



Biskupi pripomenuli, že počas pandémie sa z dôvodu ochrany zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna. Veriaci sa budú môcť slobodne rozhodnúť, ako budú prijímať sväté prijímanie.



"Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu. Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou," uviedli biskupi. Zároveň tvrdia, že eucharistia je tým najcennejším pokladom, prameňom života cirkvi i každého kresťana.