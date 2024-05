Biskupi sa stretnú s pápežom Františkom, čaká ich návšteva Ad limina

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenskí biskupi odcestujú o týždeň do Ríma a Vatikánu na návštevu Ad limina apostolorum, ktorá potrvá do 8. júna. Okrem iného ich čaká 7. júna súkromná audiencia u pápeža Františka. TASR o tom informoval Michal Lipiak z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



Okrem audiencie u pápeža čakajú na biskupov aj sväté omše v štyroch pápežských bazilikách. "Chýbať nebudú návštevy vatikánskych dikastérií a ďalších úradov, kde budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave cirkvi na Slovensku," priblížil Lipiak.



Z Kódexu kánonického práva vyplýva, že diecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca.