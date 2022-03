Biskupi Slovenska hovorili o dôsledkoch konfliktu na Ukrajine

Bratislava/Badín 29. marca (TASR) - Dôsledky vojnového konfliktu na Ukrajine, ale aj formy pomoci, ktoré katolícka cirkev poskytuje utečencom, boli témami zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Badíne 28. a 29. februára. Informuje o tom KBS na svojom webe.



Biskupi sa vzájomne informovali o existujúcich iniciatívach a uvažovali nad spôsobmi ďalšieho spoločného postupu. Biskupi sa veriacim poďakovali za prejavy solidarity a za pomoc, ktorú poskytujú utečencom pred vojnou na Ukrajine.



"Toto je ďalšia skúška, ktorá vstúpila do našich životov, a je zrejmé, že nebude jednoduchá ani krátka. Povzbudzujeme vás preto, aby ste si zachovali odhodlanosť a vytrvalosť spolu s rozvahou a opatrnosťou," uviedli biskupi. Veriacim odkázali, aby sa nenechali znechutiť tými, ktorí vyhľadávajú zámienky, aby neposkytli pomoc, ani tými, ktorí vzbudzujú negatívne postoje voči utečencom.



Zároveň zhodnotili priebeh tretích Európskych katolíckych sociálnych dní, ktoré sa od 17. do 20. marca uskutočnili v Bratislave. Hovorili o príprave ďakovnej púte za návštevu Svätého Otca na Slovensku. Tá je naplánovaná na 30. apríla a 1. mája v Ríme.



Členovia Rady KBS pre mládež biskupov informovali o Národnom stretnutí mládeže T22, ktoré bude od 28. do 31. júla v Trenčíne. Biskupov oboznámili tiež s iniciatívou Mladé srdce, ktorá vychádza z prostredia katolíckeho Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko.