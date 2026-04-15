Biskupi Slovenska podporujú pápeža Leva XIV.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyjadruje podporu pápežovi Levovi XIV., ktorý sa zasadzuje za mier v krajinách zmietaných vojnou. Zároveň sa pridáva k volaniu po mieri. Informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe.
Biskupi vyjadrujú poľutovanie nad slovami, ktoré pápežovi adresoval prezident USA Donald Trump. „Duchovná a morálna autorita pápeža sa neriadi logikou politickej konfrontácie, ale vernosti evanjeliu. Hlas pápeža je pre dnešné ľudstvo hlasom prorockým - hlasom, ktorý vo svetle Kristovho posolstva rozvážne a dôsledne odsudzuje každú útočnú vojnu a osobitne zabíjanie nevinných,“ povedal predseda KBS Bernard Bober.
Bomby podľa biskupov nebudujú spravodlivý poriadok, ale prinášajú utrpenie, chaos a ohrozujú budúcnosť celého ľudstva. „S dôverou a odhodlaním podporujeme Svätého Otca a v modlitbe mu vyprosujeme silu, aby aj naďalej zostal odvážnym svedkom pravdy, ktorý dvíha svoj hlas na obranu života a dôstojnosti každého človeka,“ dodal Bober.
Americký prezident zaútočil na pápeža Leva XIV., ktorého počas uplynulých dní kritizoval už niekoľkokrát. Urobil tak aj cez víkend po tom, čo Svätý Otec vyzval na mier na Blízkom východe a vyčítal mu, že je priveľmi „liberálny“. Sám Lev XIV., ktorý je prvým pápežom pôvodom zo Spojených štátov, v reakcii prezidentovi odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a jeho administratívy sa nebojí.
