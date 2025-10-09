< sekcia Slovensko
Biskupi: Svätý stolec rozhodne o sviatku Sedembolestnej Panny Márie
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Svätý stolec rozhodne o neprikázanom sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Pripomína to Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v súvislosti s prijatím balíka konsolidačných opatrení na budúci rok, ktorý zahŕňa aj dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja. Deklarovala, že prijatie konsolidačných opatrení berie na vedomie. TASR o tom informovali z tlačovej kancelárie KBS.
„Pre vyjadrenie účasti cirkvi na zastabilizovaní financií sme zostali otvorení dialógu o neprikázanom sviatku Sedembolestnej Panny Márie, o ktorom rozhodne Svätý stolec. Uvedomujeme si, že hoci v prípade potvrdenia dočasnej výnimky z Vatikánskej zmluvy všetci bolestne pocítime stratu ďalšieho dňa pracovného pokoja v nasledujúcom roku, duchovný odkaz a ochrana Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, sa tým neoslabí,“ vyhlásila KBS.
Biskupi v súvislosti s konsolidačnými opatreniami zároveň uviedli, že si uvedomujú veľký dosah ekonomického zaťaženia na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. „Voči čomu nemôžeme v spoločnosti zostať ľahostajní,“ skonštatovali. Vyzývajú štátnych a politických predstaviteľov k rozvážnosti pri ďalších rozhodnutiach, aby smerovali k dobru všetkých.
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu (8. 10.) podpísal balík konsolidačných opatrení na budúci rok. Poslanci Národnej rady SR ho schválili pred dvomi týždňami.
