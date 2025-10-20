< sekcia Slovensko
Biskupi veria, že ich požiadavky k školským zákonom budú akceptované
KBS podotkla, že k návrhu poskytla svoje pripomienky cez medzirezortné a snažila sa viesť aj dialóg.
Bratislava 20. októbra (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zotrváva v rozpore s návrhom novely školských zákonov v podobe, ako bol predložený do Národnej rady (NR) SR. Návrh pripomienkovala a verí, že právo rodičov a detí na slobodný výber školy na základe náboženského presvedčenia bude zachované. TASR o tom informovali z tlačovej kancelárie KBS.
KBS podotkla, že k návrhu poskytla svoje pripomienky cez medzirezortné a snažila sa viesť aj dialóg. „Medzičasom na oboch stranách, vo vedení cirkvi a medzi znalcami v oblasti školstva, ako aj s vedením ministerstva, bola snaha viesť tvorivý dialóg v prospech zabezpečenia stability a zachovania charakteru cirkevných škôl, čo vnímame konštruktívne. Až zajtrajšie hlasovanie ukáže, či požiadavky budú akceptované,“ uviedla KBS.
Zdôraznila, že pre cirkevné školy je dôležité, aby popri otvorenosti a ústretovosti voči všetkým rodičom a ich deťom, mohli zabezpečiť prijatie všetkých tých, ktorí majú o náboženskú formáciu a výchovu úprimný záujem.
O školskej legislatíve má parlament rokovať na aktuálnej schôdzi a definitívne ju schváliť. Z návrhu zákona o školskej správe vyplýva, že sa má zmeniť spôsob určovania školských obvodov. Vzniknúť má nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania, ktorý má prednostne prijímať žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť finančný normatívny príspevok o 20 percent.
