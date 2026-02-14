< sekcia Slovensko
Biskupi vyhlásili honorovanú súťaž na návrh novej vizuálnej identity
V rámci prvého kola treba návrhy zaslať do 2. apríla tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila verejnú, dvojkolovú a honorovanú súťaž na návrh novej vizuálnej identity. Cieľom súťaže je získať moderný a nadčasový vizuálny štýl, ktorý bude jednotne reprezentovať KBS v digitálnom aj tlačenom prostredí. TASR o tom informovali z tlačovej kancelárie KBS.
„Súťaž je určená profesionálnym dizajnérom a dizajnérskym štúdiám, pričom umožňuje zapojenie aj tvorcom bez praxe v tíme s profesionálom,“ uviedli z KBS. Ako podotkli, odborným partnerom súťaže je Slovenské centrum dizajnu. „Návrhy bude hodnotiť odborná komisia zložená zo zástupcov KBS a odborníkov z oblasti dizajnu,“ doplnili s tým, že návrhy možno posielať elektronicky na adresu sutaz@kbs.sk.
V rámci prvého kola treba návrhy zaslať do 2. apríla tohto roka. Výsledky budú následne podľa KBS zverejnené 20. apríla. Uzávierka druhého kola je naplánovaná na 29. mája tohto roka a výsledky majú byť dostupné 10. júna.
