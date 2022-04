Biskupi vyzvali veriacich, aby naďalej pomáhali utečencom

Bratislava 22. apríla (TASR) - Biskupi Slovenska vyzývajú ľudí, aby pomáhali utečencom aj naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa či ich prijatím do spoločenstiev. Uviedli to biskupi v ozname, ktorí budú kňazi čítať v kostoloch na Nedeľu Božieho milosrdenstva (24.4.).



Veriacim sa poďakovali za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. "Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali," poznamenali biskupi Slovenska. Ako dodali, ľudia by sa nemali nechať nikým znechutiť, ani pomýliť. "Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených," adresovali biskupi v liste veriacim.



"Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia," uviedli biskupi s tým, že je potrebné pomáhať utečencom aj naďalej.