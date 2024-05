Biskupi vyzývajú občanov, aby sa zúčastnili na eurovoľbách

Bratislava 26. mája (TASR) - Katolícki biskupi Slovenska vyzývajú občanov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktoré budú 8. júna. Urobili tak v ozname, ktorý kňazi čítajú v nedeľu v kostoloch. TASR o tom informoval Michal Lipiak z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva podľa biskupov na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. "Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín," píšu vo vyhlásení biskupi.



Tento kresťanský odkaz si podľa slovenských biskupov v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. "Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho," uviedli.



Biskupi Slovenska vyzývajú rozhodnúť sa svedomito pre kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. "Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť," dodali.



Voľby do EP sa budú na Slovensku konať 8. júna. Slováci si budú v eurovoľbách vyberať 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandiduje 23 politických strán a jedna koalícia.