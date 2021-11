Biskupi zasielajú počas adventného obdobia zamyslenia

Bratislava 29. novembra (TASR) – Konferencia biskupov Slovenska (KBS) začala počas adventného obdobia so zasielaním myšlienok v rámci projektu Advent s KBS. Trvať bude do 24. decembra. Informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe.



Projekt bude spojený s myšlienkami, ktoré nadväzujú na evanjelium dňa. Nesú sa v duchu myšlienky Živé Evanjelium: Kráčame s Ježišom.



Cieľom projektu je podľa KBS pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne sa pripraviť na Vianoce. Tí, ktorí nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú tiež k skutkom telesného milosrdenstva.



Zaregistrovať sa dá na stránke zamyslenia.kbs.sk. Stačí uviesť meno a e-mail. Vďaka registrácii získa každý prihlásený bezplatne každý deň do svojho e-mailu myšlienku. Tí, ktorí sa zapojili do posledného z projektov (v pôste 2021), sú už v novom automaticky prihlásení.



Projekt zastrešuje Tlačová kancelária KBS. Myšlienky graficky spracoval Ľubomír Valient z Považskej Bystrice. V podobnom duchu sa koná už po 18. raz.