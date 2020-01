Biskupič: Lavínová hrozba popoludní stúpne na druhý stupeň z piatich

Liptovský Hrádok 12. januára (TASR) – Malá lavínová hrozba, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v nedeľu dopoludnia vo všetkých slovenských pohoriach. Popoludní sa lavínové nebezpečenstvo v najvyšších polohách Západných a Vysokých Tatier zvýši na mierne, druhý stupeň. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Odmäknutý sneh počas noci na väčšine miest zamrzol. Povrch snehovej pokrývky je dopoludnia tvrdý až ľadový. Nebezpečenstvo pádu lavín je malé a zvyšuje sa v poobedných hodinách. O to väčšie riziko hrozí pri poškmyknutí na tvrdom, zľadovatenom svahu," upozornil Biskupič.



Sneh na slnkom osvietených svahoch podľa neho popoludní mäkne a kašovatie. "Na takýchto svahoch sa môžu uvoľniť samovoľné spontánne lavíny a splazy z mokrého snehu, najmä vo Vysokých a Západných Tatrách. Vo všeobecnosti je však snehová pokrývka na väčšine miest dobre spevnená a stabilizovaná. V najvyšších polohách Vysokých Tatier sa ojedinele môžu nachádzať vankúše zo suchého snehu, ktoré sa môžu po veľkom dodatočnom zaťažení uvoľniť," dodal Biskupič.



Nedeľňajšie ráno bolo jasné, ojedinele sa vyskytla malá oblačnosť. Teploty sa pohybovali v rozmedzí od mínus piatich do plus dvoch stupňov Celzia. V nižších a stredných polohách bolo bezvetrie. Mierny juhozápadný vietor s rýchlosťou do piatich metrov za sekundu fúkal len v najvyšších polohách.