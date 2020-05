Bratislava 6. mája (TASR) – Biskupov teší návrat k sláveniu verejných bohoslužieb, ktorý platí od stredy. Verejné sväté omše sa na Slovensku neslávili od marca, dôvodom bolo zabránenie šíreniu nového koronavírusu.



"Som presvedčený, že túto radosť prechovávajú všetci. Zároveň si myslím, že si všetci dobre uvedomujeme, aké je potrebné, aby sme sa veľmi trpezlivo a disciplinovane prispôsobili požiadavkám, ktoré bude treba dodržiavať pri slávení verejných bohoslužieb," povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Sväté omše sa môžu konať za prísnych hygienických opatrení s obmedzeným počtom ľudí.



Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober uviedol, že táto situácia bude možno ako pri zvítaní s človekom, ktorý sa vrátil po dlhej ceste naspäť domov. "Azda aj sami veriaci budú dojatí, že po takej dlhej dobe pôstu od eucharistie, spoločnej modlitby či spevu znovu načerpajú silu zo sviatostí a spoločenstva," uviedol. Biskupi prosia kňazov a všetkých veriacich, aby opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so slávením bohoslužieb zodpovedne zaviedli do praxe. Zdôrazňujú, že dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky naďalej platí. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom médií.



Po takmer dvoch mesiacoch sa môžu sláviť i Služby Božie. Aj biskupi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku vyjadrili radosť, že sa do chrámov môžu opäť vrátiť veriaci. Biskupi ECAV vo svojom usmernení pre cirkevné zbory uviedli, že treba pamätať na to, že nebezpečenstvo nového koronavírusu nie je ešte úplne zažehnané. "Modlime sa za predstaviteľov štátu a príslušné verejné autority, aby boli múdri pri riešení prebiehajúcej zložitej situácie. Buďme si stále blízki pomocou chorým, starším, osamelým, izolovaným," uvádza sa v ich usmernení. Biskupi tvrdia, že treba vyjadriť solidaritu s rodičmi, ktorí doma vyučujú svoje deti, i s tými, ktorí stratili prácu či stabilný príjem alebo sa dostali do zložitých životných situácií.