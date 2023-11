Biskupská vysviacka Jonáša Maxima bude 27. januára v Prešove

Prešov 3. novembra (TASR) - Biskupská vysviacka novovymenovaného prešovského arcibiskupa a metropolitu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jonáša Maxima sa uskutoční 27. januára 2024. "Chcel by som, aby to bolo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove," oznámil v piatok novinárom samotný vladyka Jonáš, ktorý dosiaľ pôsobil ako predstavený kláštora v Unive na Ukrajine.



Za hlavného svätiteľa na biskupskej vysviacke vybral arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorý stojí na čele košickej eparchie. Spolusvätiteľmi budú bratislavský eparcha a doterajší apoštolský administrátor prešovskej archieparchie Peter Rusnák a vladyka Venedykt Aleksiychuk, eparcha v Chicagu v USA. Oznámil ďalej, že ako predstavený studitského kláštora v ukrajinskom Unive sa musí ešte postať o to, aby mal kláštor po ňom nástupcu.



Pápež František vymenoval Jonáša Maxima za arcibiskupa prešovskej archieparchie a metropolitu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 26. októbra. "Týmto menovaním sa vlastne obnovuje najvyšší riadiaci orgán našej cirkvi, ktorým je rada hierarchov," skonštatoval vladyka Cyril.