Bittó Cigániková: Neodchádzam, do budúcna chcem stáť pri Sulíkovi
Rozhodnutie väčšiny členov kongresu však rešpektuje.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Jana Bittó Cigániková nateraz neodchádza z opozičnej strany SaS. Uviedla to médiám po tom, ako ju delegáti kongresu SaS v sobotu nezvolili do republikovej rady strany. Kongres tiež odmietol návrh, aby bol bývalý šéf strany Richard Sulík na kandidátnej listine SaS do nasledujúcich parlamentných volieb. Bittó Cigániková v súvislosti so svojím budúcim politickým vývojom dodala, že chce stáť po boku Sulíka.
„Zostávam v strane s tým, že uvidím, aký ďalší vývoj bude v kandidatúre Richarda Sulíka. Či vôbec kandidovať bude. Úprimne, ľudsky, ja neviem úplne urobiť takýto obrat, že keď fúka iný vietor, tak ja hneď prezlečiem kabát. Čiže toto nie som úplne ja. A neviem sa nejakým spôsobom vykašľať na človeka, ktorý stvoril stranu, ktorú som považovala za ideálnu. SaS už jednoducho od dnes bude iná,“ uviedla.
Rozhodnutie väčšiny členov kongresu však rešpektuje. Priznala tiež, že svoj koniec v republikovej rade SaS očakávala. „Predseda Branislav Gröhling mal podporu. Ja som nevedela, akú veľkú. Je to jednoznačné, členovia rozhodli (...). Pokúsila som sa bojovať za to, čomu verím. Členovia to vidia jednoducho inak. Jednoznačne stoja za tým, o čom rozhodol Branislav Gröhling. A pre mňa je to týmto pádom vybavené. Dnes je posledný deň, kedy sa k tomuto vyjadrujem,“ poznamenala.
Odmietnutie návrhu, aby bol Sulík na kandidátnej listine SaS do nasledujúcich parlamentných volieb, je podľa Bittó Cigánikovej šokujúce. „Dostal hlas od predkladateľa a odo mňa. Pre mňa je to šokujúce (...), mne nepripadá tá vec až taká jednoznačná takto si popraviť zakladateľa a čestného predsedu,“ okomentovala.
Rozhodnutie stáť v budúcnosti po boku Sulíka vníma ako ľudské gesto. „Nechcem človeka, ktorý mi dal životnú príležitosť a vybudoval SaS, opustiť. Chcem stáť po jeho boku. Ak on sa rozhodne, že bude inde kandidovať, budem kandidovať s ním. Ale možno sa rozhodne, že kandidovať nebude a potom ani ja,“ dodala poslankyňa.
Delegáti kongresu opozičnej SaS odmietli návrh, aby bol bývalý šéf strany Richard Sulík na kandidátnej listine SaS do nasledujúcich parlamentných volieb. Rozhodli tiež o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. V republikovej rade SaS skončili Jana Bittó Cigániková a Martin Barto, novými členmi sa stali Ľudovít Paulis, Peter Čech a Miroslava Bátovská. TASR o výsledkoch 22. kongresu informovali z komunikačného oddelenia strany.
