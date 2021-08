Koalícia nový COVID automat podporuje, no má aj výhrady

Prečítajte si aj: COVID automat čakajú možné zmeny, po novom má mať päť farieb

Za ľudí: Nový COVID automat by mal myslieť aj na tých, ktorí sa očkovať nemôžu

Na archívnej snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Foto: TASR - Pavel Neubauer

OĽANO: Pri COVID automate stojíme na strane odborníkov

Bratislava 10. augusta (TASR) - Koaličná SaS súhlasí s veľkou časťou COVID automatu, no vidí v ňom priestor na diskusiu. Pre TASR to povedala predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).Podľa jej slov v strane súhlasia s väčšou slobodou pre očkovaných a testovaných, s regionálnym prihliadaním na zaočkovanosť a s redukciou na päť farieb.povedala.SaS tiež zaujíma, či nový COVID automat videl psychológ alebo sociológ, aby upozornili na jeho dosah. Bittó Cigániková dodala, žeCOVID automat má mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu preferovať okresný, ktorý zohľadní aj mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Návrhom nového automatu, podľa ktorého sa riadia protipandemické opatrenia, sa má v utorok podvečer zaoberať vláda. Zmeny nie sú vylúčené.Okresná charakteristika sa má stanovovať na základe sedemdňovej incidencie pribúdajúcich prípadov nového koronavírusu v danom okrese. Sledovať sa má aj pozitivita PCR testov pre posúdenie dostatočnej úrovne testovania, ako aj trend v pozitivite testov.Koaličná strana Za ľudí žiada, aby nový COVID automat reflektoval aj špecifické prípady ľudí, ktorí sa z potvrdených zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať. Pre TASR to povedala šéfka strany Veronika Remišová.uviedla.Pri základných životných situáciách, ako sú obchody, služby alebo školy, dáva podľa jej slov ľuďom na výber, či sa zaočkujú alebo otestujú, a v ostatných situáciách dáva na výber prevádzkovateľom alebo organizátorom, ktorí sa na základe situácie v regióne môžu rozhodnúť, či chcú mať vyššiu kapacitu a uplatňovať prísnejšie podmienky alebo nižšiu kapacitu a voľnejšie podmienky.Remišová dodala, že strana Za ľudí od začiatku pandémie očkovanie konzistentne podporuje a považuje ho za najlepšiu cestu, ako človek môže ochrániť seba, svoju rodinu a fungovanie ekonomiky a spoločnosti.Hnutie OĽANO vždy stálo a bude stáť na strane odborníkov. Uviedlo to pre TASR na otázku, ako strana reaguje na nový COVID automat.Koaličná strana tvrdí, že bude podporovať riešenia, ktoré ochránia životy a zdravie ľudí na Slovensku bez ohľadu na to, či im to