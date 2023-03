Bittó Cigániková vyzýva na podpis zmlúv z plánu obnovy pre nemocnice

Bratislava 6. marca (TASR) - Zmluvy na peniaze z plánu obnovy na veľké investičné projekty by sa mali podpísať s už vybranými nemocnicami. "Ťažko tu niečo kritizovať a naťahovať čas, čo môže spôsobiť, že o peniaze prídeme," uviedla to poslankyňa za SaS a členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková. Vyzvala preto dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý riadi aj ministerstvo zdravotníctva, aby ich podpísal. Ten po prebratí rezortu avizoval, že dá vyhodnotenie výzvy z plánu obnovy preveriť.



Zdôraznila, že nemocnice boli vybrané na základe vopred stanovených podmienok, ktoré schválila vláda. Exminister Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s vyhodnotením výzvy podľa nej nemal nič spoločné. Zdôraznila, že peniaze nebudú slúžiť súkromníkom, ale ľuďom v regiónoch.



Poslankyňa poukazuje na to, že výzva mala byť vyhlásená oveľa skôr a vyhodnotená už v decembri. Tvrdí, že omeškanie je výsledkom boja hnutia OĽANO s neštátnym sektorom. "Na Lengvarského bol nátlak, aby výzvy neotváral, lebo sa k nim nemôžu dostať štátne nemocnice," vyhlásila.



Rezort zdravotníctva minulý týždeň zverejnil vyhodnotenie výzvy z plánu obnovy na veľké investičné projekty. Peniaze má získať osem nemocníc. Najviac ich má dostať popradská a levočská nemocnica, každá vyše 42 miliónov eur. Financie má získať tiež nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, nemocnice v Bardejove, Skalici, Zvolene, Čadci a Bojniciach. Heger avizoval, že dá výsledky výzvy preveriť. Postup Lengvarského v tejto súvislosti označil za neštandardný.