Bittó Cigániková:Zákaz krížového vlastníctva nepovažujem za nevyhnutný

Bratislava 14. mája (TASR) - Zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve predstavuje podľa predsedníčky Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jany Bittó Cigánikovej (SaS) zásah do ochrany vlastníctva a práva na podnikanie. Jej stanovisko pre TASR poskytol hovorca strany Ondrej Šprlák.



"Zákaz krížového vlastníctva nepovažujem za nevyhnutný, pretože neexistuje žiaden dôkaz o zneužívaní takéhoto postavenia. Navyše takéto opatrenie možno dosiahnuť napríklad prísnejším dohľadom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) alebo väčšou transparentnosťou zmluvných podmienok," uviedla.



Poukázala na to, že takýto zákaz by znamenal veľmi drastický zásah do vlastníckeho práva a v konečnom dôsledku by mohol byť aj protiústavný. Taktiež by podľa jej slov mohlo ísť aj o rozpor s právom Európskej únie, keďže by išlo o obmedzenie pohybu kapitálu medzi členskými štátmi. "Tomuto obmedzeniu chýba dôležitý cieľ, nevyhnutnosť a primeranosť na dosiahnutie tohto cieľa," doplnila.



Na potrebu analýzy zákazu krížového vlastníctva nedávno v správe poukázal ÚDZS. Podľa Cigánikovej ide o snahu poškodiť jedného z aktérov slovenského zdravotníctva. "Napriek tomu, že sa tu politicky vykresľuje skupina Penta ako tá, ktorá bohatne na úkor štátnych nemocníc, tak v roku 2021 tvorilo slovenské zdravotníctvo len necelých 11 percent z celkovej hodnoty Penty. Čiže Pente rástol zisk na úplne iných odvetviach, ako je zdravotníctvo," ozrejmila Bittó Cigániková.



Dodala, že iracionálne vybavovanie si účtov medzi štátnymi nominantmi a súkromnými investormi nepovažuje za prínosné pre ľudí. "Najmä, ak to je založené na klamlivých alebo nepresných informáciách," doplnila.



ÚDZS nedávno zverejnil správu o činnosti úradu za rok 2021. V nej okrem iného hovorí, že jedným z kľúčových faktorov na obnovu systému zdravotníctva je analýza zákazu krížového vlastníctva. Poukazuje pritom na to, že v roku 2003 sa pri reforme zdravotníctva tento zákaz opomenul, čoho výsledkom je dominancia investičnej skupiny Penta v systéme, ktorá nemá v Európe obdobu.



Penta toto tvrdenie odmieta, naopak, dominantným hráčom je podľa nej štát ako majiteľ najväčšej zdravotnej poisťovne a zároveň regulátor. Boj proti krížovému vlastníctvu v zdravotníctve považuje za nezmyselnú politickú agendu ÚDZS a za iracionálny boj proti pôsobeniu súkromných spoločností v sektore. Podotkla, že zákaz krížového vlastníctva nemá žiadnu oporu v legislatíve a vo výsledku by nepriniesol nič pozitívne pre pacienta a ani pre lepšiu kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.